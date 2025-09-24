নিউইয়র্কে মির্জা ফখরুল হেনস্তার খবর অপপ্রচার: রিজভী

নিউইয়র্কে মির্জা ফখরুল হেনস্তার খবর অপপ্রচার: রিজভী
বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, নিউইয়র্কে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে হেনস্তার খবর সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অপপ্রচার।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর শেরে বাংলা নগর জিয়া উদ্যানে পিরোজপুর ও বরগুনা জেলা বিএনপির নবগঠিত আহ্বায়ক কমিটির পক্ষ থেকে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি এ মন্তব্য করেন।
এনসিপি নেতার ওপর ডিম নিক্ষেপ প্রসঙ্গ টেনে রিজভী বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার যদি দক্ষতার পরিচয় দিত, তবে নিউইয়র্কে এমন কর্মকাণ্ডের সাহস কেউ পেত না। তিনি অভিযোগ করেন, দেশে-বিদেশে আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগীরা বিচারহীনতার সুযোগ নিচ্ছে।
রিজভী বলেন, এখনও ষড়যন্ত্র, নীলনকশা ও মাস্টার প্ল্যান শেষ হয়নি। শহীদদের রক্ত বৃথা যেতে দেওয়া হবে না।
আওয়ামী লীগের সঙ্গে কোনো প্রকার রাজনৈতিক আতাত নেই উল্লেখ করে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, আওয়ামী লীগের সহযোগীদের খোলস খুলে বের করা হবে।
তিনি আরও বলেন, আওয়ামী লীগের দুর্নীতি ও অপকর্মের বিচার হলে এবং অন্তর্বর্তী সরকার দৃঢ়তা দেখালে, নিউইয়র্কে ফ্যাসিবাদের দোসররা এমন কর্মকাণ্ডের সাহস পেত না।
এসময় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম মনি, পিরোজপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক নজরুল ইসলাম খান, সদস্যসচিব সাইদুল ইসলাম কিসমত, যুগ্ম আহ্বায়ক এলিজা জামান, অধ্যাপক আলমগীর হোসেন, বরগুনা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক নজরুল ইসলাম মোল্লা ও সদস্যসচিব হুমায়ুন হাসান শাহিনসহ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
