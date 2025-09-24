বিএনপির বিবৃতি
কলকাতার ‘এই সময়’ মির্জা ফখরুলের ভুয়া সাক্ষাৎকার ছাপিয়েছে
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) অভিযোগ করেছে, ভারতের কলকাতার বাংলা দৈনিক ‘এই সময়’ দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নামে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারটি সম্পূর্ণ ভুয়া ও মনগড়া।
মঙ্গলবার পত্রিকাটি “বিএনপি-জামায়াতকে ভারত কেন এক বন্ধনীতে রাখছে, প্রশ্ন মির্জার” শিরোনামে একটি প্রতিবেদন ছাপে। এতে বলা হয়, বিএনপি মহাসচিব ওই পত্রিকাকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। বিএনপি আজ এক বিবৃতিতে জানায়, এই তথাকথিত সাক্ষাৎকার ডাহা মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।
বিএনপির সহ-দপ্তর সম্পাদক সাইফুল ইসলাম টিপুর গণমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে বলা হয়, “সম্প্রতি বিএনপি মহাসচিব কোনো বিদেশি গণমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দেননি। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দল ও মহাসচিবের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য কল্পনাপ্রসূত সাক্ষাৎকারটি প্রচার করা হয়েছে। বানোয়াট এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের জনগণের মনে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করা।”
বিএনপি স্পষ্ট করে জানায়, উল্লিখিত বিদেশি বাংলা গণমাধ্যমে প্রকাশিত অসত্য বক্তব্য সম্পর্কে দেশের জনগণ ও দলের নেতাকর্মীদের বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।
