সিপিবির সভাপতি কাজী সাজ্জাদ, সম্পাদক ক্বাফী রতন
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) নতুন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন কাজী সাজ্জাদ জহির চন্দন আর সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন আবদুল্লাহ ক্বাফী রতন।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সিপিবির ত্রয়োদশ কংগ্রেসে নির্বাচিত নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা এ দুজনকে নির্বাচিত করেন।
সভায় নির্বাচিত সভাপতিমণ্ডলীর অন্য সদস্যরা হলেন- মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, রফিকুজ্জামান লায়েক, এস এ রশীদ, রাগিব আহসান মুন্না, জলি তালুকদার ও আমিনুল ফরিদ।
পরে সিপিবির নতুন নির্বাচিত ৪৩ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সভা রাজধানীর পুরানা পল্টনের মুক্তি ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।
১৯ সেপ্টেম্বর রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে সিপিবির চার দিনব্যাপী ত্রয়োদশ কংগ্রেসের উদ্বোধন হয়। ২২ সেপ্টেম্বর রাতে সমাপ্ত কংগ্রেসে প্রতিনিধিদের ভোটে কেন্দ্রীয় কমিটির ৪৩ জন সদস্য নির্বাচিত হন।
কেন্দ্রীয় কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- ১. মোহাম্মদ শাহ আলম, ২. রুহিন হোসেন প্রিন্স, ৩. মিহির ঘোষ, ৪. শাহীন রহমান, ৫. লক্ষ্মী চক্রবর্তী, ৬. পরেশ কর, ৭. অনিরুদ্ধ দাশ অঞ্জন, ৮. আনোয়ার হোসেন রেজা, ৯. কাজী রুহুল আমীন, ১০. সাজেদুল হক রুবেল, ১১. লুনা নূর, ১২. আবিদ হোসেন, ১৩. ফজলুর রহমান, ১৪. এম এম আকাশ, ১৫. মৃণাল চৌধুরী, ১৬. মন্টু ঘোষ, ১৭. দিবালোক সিংহ, ১৮. এমদাদুল হক মিল্লাত, ১৯. মনিরা বেগম অনু, ২০. মনোজ দাশ, ২১. মো. কিবরিয়া, ২২. আসলাম খান, ২৩. নিমাই গাঙ্গুলী, ২৪. লাকী আক্তার, ২৫. মানবেন্দ্র দেব, ২৬. সাদেকুর রহমান শামীম, ২৭. এস এম শুভ, ২৮. আহসান হাবিব লাবলু, ২৯. মহসিন রেজা, ৩০. সুব্রতা রায়, ৩১. রেবেকা সরেন, ৩২. সাজিদুল ইসলাম, ৩৩. মঞ্জুর মঈন, ৩৪. এস এম শহীদুল্লাহ সবুজ ও ৩৫. সুকান্ত শফি চৌধুরী।
এমকেআর/জিকেএস