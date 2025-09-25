  2. রাজনীতি

এনসিপির চট্টগ্রাম যুবশক্তির নেতাকে হুমকি, থানায় জিডি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:০৩ এএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
হুজ্জাতুল ইসলাম সাঈদ

চট্টগ্রামে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) যুব সংগঠন জাতীয় যুবশক্তির সিনিয়র সদস্যসচিব হুজ্জাতুল ইসলাম সাঈদকে হুমকির অভিযোগ উঠেছে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় নগরীর কোতোয়ালি থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে।

বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) রাত ১১টার দিকে যুবশক্তি নেতা হুজ্জাতুল ইসলাম সাঈদ এ সাধারণ ডায়েরি করেন। সাধারণ ডায়েরি নং- ২২৯৭।

কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাধারণ ডায়েরির এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সাধারণ ডায়েরিতে উল্লেখ করা হয়, যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও যুগ্ম আহ্বায়ক ডা. তাসনিম জারার ওপর হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সামনে যুবশক্তি চট্টগ্রাম মহানগর শাখার উদ্যোগে প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল হয়। হুজ্জাতুল ইসলাম সাঈদসহ নেতাকর্মীরা এতে বক্তব্য রাখেন।

এসব বক্তব্যে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের পাশাপাশি চট্টগ্রামে মিছিল ও গুপ্ত হামলার ঘটনায় ছাত্রলীগের চট্টগ্রাম মহানগরের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক গোলাম সামদানি জনিকে দায়ী করে কথা বলায় অজ্ঞাতনামা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের কর্মী-সমর্থকরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এবং মোবাইল ফোনে হুমকি দেয়।

এ বিষয়ে জাতীয় যুবশক্তির সিনিয়র সদস্য সচিবন হুজ্জাতুল ইসলাম সাঈদ বলেন, এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও যুগ্ম আহ্বায়ক ডা. তাসনিম জারার ওপর যুক্তরাষ্ট্রে হামলার ঘটনায় আমরা প্রতিবাদ জানিয়ে মিছিল সমাবেশ করেছি। এরপর থেকেই আমাকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও মোবাইলে কল করে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের ক্যাডাররা হুমকি দিয়ে আসছে। তাই সাধারণ ডায়েরি করেছি। আশা করি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনবে।

এমআরএএইচ/এনএইচআর

