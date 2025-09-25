  2. রাজনীতি

ব্রিটিশ হাইকমিশনারের সঙ্গে এনসিপির নারী নেত্রীদের সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৬:০০ এএম, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারা কুকের সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নারী নেতারা সাক্ষাৎ করেছেন।

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) ঢাকায় ব্রিটিশ হাইকমিশনে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়৷ দলের যুগ্ম সদস্য সচিব ও মিডিয়া সেলের সম্পাদক মুশফিক উস সালেহীন এক বার্তায় বিষয়টি জানিয়েছেন।

হাইকমিশনার কুকের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অভ্যন্তরীণ রাজনীতি বিভাগের প্রধান কেট ওয়ার্ড এবং সামাজিক উন্নয়ন উপদেষ্টা তাহেরা জাবিন।

এনসিপির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন- ড. তাজনুভা জাবিন, মনিরা শারমিন , নুসরাত তাবাসসুম, ড. মাহমুদা মিতু,সাদিয়া ফরজানা, হুমাইরা নূর, এবং তানহা শানতা।

এছাড়া এনসিপি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সেলের ডেপুটি লিডার আলাউদ্দিন মোহাম্মদও উপস্থিত ছিলেন।

বার্তায় বলা হয়, আলোচনায় মূলত বাংলাদেশের নারীদের গণতান্ত্রিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক সংস্কারের প্রক্রিয়ায় ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এনসিপির নারী নেতারা তাদের অনুপ্রেরণা এবং সংগঠন করার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। তারা চলমান সংস্কার কমিশনে সংস্কারের জন্য তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের কথা তুলে ধরেন। নেতারা দেশের ভবিষ্যত রাজনৈতিক কাঠামো গঠনে নারীদের বিভিন্ন সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জের কথাও আলোচনা করেন।

হাইকমিশনার কুক যুক্তরাজ্যের নারীদের ক্ষমতায়ন এবং লিঙ্গ সমতার প্রতি প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন এবং উল্লেখ করে যে, এই মূল্যবোধগুলি যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র নীতি এবং বাংলাদেশের সঙ্গে উন্নয়ন সহযোগিতার মূল ভিত্তি।

আলোচনায় দুই পক্ষই একমত হন যে, রাজনৈতিক নেতৃত্বে নারীদের শক্তিশালীকরণ, কমিউনিটি এনগেজমেন্ট গভীর করা এবং সংস্কার প্রক্রিয়া যাতে সব নাগরিকের আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করে, তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এনএস/এনএইচআর

