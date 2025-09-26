নির্বাচন অবশ্যই নিরপেক্ষ হতে হবে: ডোনার
বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ডা. ফরহাদ হালিম ডোনার বলেছেন, সামনের নির্বাচন নিয়ে অনেকেই অনেক কথা বলেন। তবে আমাদের দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন তারেক রহমান স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন- কোনো বিকল্প প্রক্রিয়ায় নির্বাচন হবে না। অবশ্যই একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে হবে।
তিনি বলেন, পুরো জাতি এখন একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রত্যাশায় আছে।
শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন তিনি।
ডুয়েট এক্স জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল অ্যাসোসিয়েশনের (ডেজা) নবগঠিত পূর্ণাঙ্গ কমিটির পক্ষ থেকে জিয়াউর রহমানের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন ও ফাতেহা পাঠ করা হয়।
ডোনার বলেন, সামনে নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্নজন বিভিন্ন কথা বলেন। আমাদের দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন তারেক রহমান পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন। কোন জায়গায় কী অবস্থা হবে, নির্বাচন হবেই, পিআর বলেন আর অন্য সিস্টেম বলেন, এগুলো কিছুই হবে না। অবশ্যই একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে। পুরো জাতি চাচ্ছে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন।
প্রার্থী মনোনয়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আমাদের কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে। স্বচ্ছ ব্যক্তি যাদের মধ্যে দুর্নীতির কোনো স্পর্শ নাই এবং গত ১৭ বছরে যারা দলের জন্য ত্যাগ স্বীকার করছেন, ওই ধরনের লোককে দল বাছাই করে মনোনয়ন দেবে।
এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদা দলের সভাপতি প্রফেসর ড. মোরশেদ হাসান খান, বিএফইউজের মহাসচিব কাদের গনি চৌধুরী, ডেজার সভাপতি প্রকৌশলী রুহুল আমিন, সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী আসাদুজ্জামান চুন্নু এবং সাংগঠনিক সম্পাদক প্রকৌশলী মহব্বত হোসেন উপস্থিত ছিলেন।
