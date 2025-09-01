  2. রাজনীতি

বিএনপির বিরুদ্ধে ক্রমাগত ষড়যন্ত্র চলছে: সেলিমা

প্রকাশিত: ০৭:৩৬ এএম, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বেগম সেলিমা রহমান/ফাইল ছবি

বিএনপির বিরুদ্ধে ক্রমাগত ষড়যন্ত্র চলছে বলে দাবি করেছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য বেগম সেলিমা রহমান।

শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রাজধানীর মিরপুরে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা ও চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাজী আসাদুজ্জামান আসাদের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

বেগম সেলিমা রহমান বলেন, বিএনপির বিরুদ্ধে ক্রমাগত ষড়যন্ত্র চলছে। এই চক্রান্ত প্রতিহত করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান তিনি।

সেলিমা রহমান অভিযোগ করেন, শেখ হাসিনা দেশের সব প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে গেছেন, যার ফল এখন জনগণ ভোগ করছে।

এ সময় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারেরও সমালোচনা করেন তিনি।

