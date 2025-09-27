দেশের প্রতিটি অঞ্চলে স্পোর্টস সেন্টার করবেন তারেক রহমান: খসরু
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে স্পোর্টস সেন্টার তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এই স্পোর্টস সেন্টারের মাধ্যমে ক্রিকেট, ফুটবল, সাঁতারসহ যার যেখানে যোগ্যতা আছে, সেখানে সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।
ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির উদ্যোগে শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকালে রাজধানীর জিয়া উদ্যানে অনুষ্ঠিত ‘জিয়া সুইমিং কার্নিভাল’-এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন আমির খসরু। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মাজারসংলগ্ন লেকে আয়োজিত এ প্রতিযোগিতায় পাঁচটি ক্যাটাগরিতে প্রায় ১০০ জন প্রতিযোগী অংশ নেন। সকাল সাড়ে ৭টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত চলে এই আয়োজন।
দেশের প্রতিটি মানুষ যেন খেলাধুলায় অংশ নিতে পারে, সে জন্য খেলাধুলাকে গণতান্ত্রিক করতে হবে উল্লেখ করে আমির খসরু বলেন, রাজনীতি, অর্থনীতি ও খেলাধুলা—সবকিছুকেই গণতান্ত্রিক হতে হবে। খেলাধুলা হলো সৎ শক্তির একটি অংশ। এই শক্তির মাধ্যমেই একটি দেশ বিশ্বে পরিচিতি লাভ করতে পারে।
তারেক রহমানের নেতৃত্বে খেলাধুলায় বড় স্বপ্ন দেখছে বিএনপি—জানিয়ে বিএনপি নেতা খসরু আরও বলেন, রাজনীতির ধ্যানধারণায় পরিবর্তন আনতে হবে। বিএনপিকে মানুষ একটি আদর্শ দল হিসেবেই দেখতে চায়। তারেক রহমান আগামী দিনের নতুন স্বপ্ন দেখাচ্ছেন, সেটি আমাদের সবার অনুধাবন করতে হবে।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক আমিনুল হক, সদস্যসচিব মোস্তফা জামান, যুগ্ম আহ্বায়ক এসএম জাহাঙ্গীর, ১ নম্বর সদস্য আনারুজ্জামান আনোয়ার, সদস্য তাসলিমা চৌধুরী রিতা, ইব্রাহিম খলিল প্রমুখ।
