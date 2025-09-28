  2. রাজনীতি

জিয়া সুইমিং কার্নিভালে শাহনাজের সাফল্য

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:২৭ এএম, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রাজধানীতে ‘জিয়া সুইমিং কার্নিভাল’ সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যেখানে নারীদের ৫০০ মিটার প্রতিযোগিতায় প্রথম রানারআপ হয়েছেন বাংলা মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড ট্রেকিং ক্লাবের সদস্য শাহনাজ আক্তার।

শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ৭টায় শেরে বাংলা নগরের জিয়া উদ্যানে শুরু হয় এ প্রতিযোগিতা। ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আয়োজনে পাঁচ বিভাগে সুইমিং কার্নিভালের প্রথম সিজনে দেশসেরা শতাধিক সাতারু অংশ নেন। প্রতিযোগিতায় ছিল দুই কিলোমিটার, দেড় কিলোমিটার, এক কিলোমিটার ও ৫০০ মিটারের সাতার প্রতিযোগিতা।

নারীদের ৫০০ মিটার প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন দেশের প্রথম নারী আয়রনম্যান ফেরদৌসী আক্তার মারিয়া, প্রথম রানারআপ হয়েছেন ডা. শাহানাজ আক্তার ও যৌথভাবে দ্বিতীয় রানারআপ হয়েছেন নাসরিন আক্তার ও অতসী।

প্রথম রানারআপ হয়ে শাহানাজ আক্তার বলেন, ঢাকায় এমন আয়োজন সচারাচর হয় না। দেশের নদী বাঁচাতে এবং সাতারুদের উজ্জীবিত করতে এমন আয়োজনের বিকল্প নেই। এমন আয়োজনে অংশ নিতে পেরে আনন্দিত। এ প্ল্যাটফর্মে সাফল্যের পেছনে দায়িত্বশীল ও আন্তরিক প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ সম্মানিত প্রশিক্ষক আল্লামা দিদারকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক ও সাবেক ক্রীড়াবিদ আমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। সাঁতার প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণ করেন তিনি।

