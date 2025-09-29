পাহাড়ে আবার পুরোনো খেলা শুরু হয়েছে: হাফিজ
পাহাড়ে আবার পুরোনো খেলা শুরু হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ।
তিনি বলেন, সেখানে ভারতীয় পতাকা উঠতো বহু বছর আগে থেকেই। কেবল শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাঙালিদের পাহাড়ি এলাকায় পুনর্বাসিত করার পর সেখানে জনসংখ্যার মধ্যে একটা ব্যালান্স এসেছে, যার জন্য এখন আর তারা ভারতের পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারছে না।
তিনি বলেন, এজন্য শহীদ জিয়াউর রহমান ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন। তিনি বাংলাদেশের অখণ্ডতা রক্ষা করেছেন, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের পতাকা সবসময় ঊর্ধ্বগামী রেখেছেন।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল ও মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম ‘জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিকল্প নাই’ শীর্ষক এই আলোচনা সভার আয়োজন করে।
হাফিজ বলেন, যারা বলছে নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না, আমরা তাদের বলতে চাই, বিএনপি কোনো দুর্বল দল নয়। কারা নির্বাচন হতে দেবে না, ইনশাল্লাহ আমরা রাজপথে দেখতে চাই। ১৭ বছরের আত্মত্যাগ তো ব্যর্থ হতে পারে না।
তিনি বলেন, ‘আজ আমরা সরকার, অন্যান্য রাজনৈতিক দল, যারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, আওয়ামী লীগ- সবাইকে মেসেজ দিতে চাই জিয়াউর রহমান আজ নেই, কিন্তু তার দল বিএনপি এখনো বেঁচে আছে। ইনশাআল্লাহ ফেব্রুয়ারি মাসেই নির্বাচন হবে।
প্রশাসনে থাকা ফ্যাসিস্টদের দোসরদের অপসারণ দাবি করে হাফিজ উদ্দিন বলেন, বাংলাদেশ যে এখনো নির্বাচনী ম্যাপের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারছে না তার একটি কারণ বর্তমান প্রশাসন। এখানে স্বৈরাচারের দোসররা এখনো বসে আছে, তাদের সরানোর জন্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এবং তারা থাকলে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না।
আরও পড়ুন
১৪৪ ধারা-অবরোধে স্থবির খাগড়াছড়ি, থমথমে গুইমারা
খাগড়াছড়িতে নারী-শিশুদের ‘নাশকতামূলক কাজে’ বাধ্য করছে ইউপিডিএফ
এই বিএনপি নেতা বলেন, আমরা বিএনপির পক্ষ থেকে দাবি জানিয়েছি, আজ আবারও দাবি জানাবো, নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থেই বর্তমান প্রশাসন ব্যবস্থাকেও নিরপেক্ষ করতে হবে। আমরা স্বৈরাচারের দোসরদের মাঠে রেখে নির্বাচনে যেতে পারি না।
পিআর প্রসঙ্গে হাফিজ উদ্দিন বলেন, পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হতে পারে না, দেশের জনগণের এটা সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। যারা পিআর নিয়ে আন্দোলন করছেন তাদের বলবো, আপনারা জনগণের কাছে যান। আপনাদের ম্যানিফেস্টোতে বলেন, ইশতেহারে বলেন, যে আমরা সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন চাই এই দেশে। জনগণ যদি আপনাদের সংখ্যাগিষ্ঠতা দেয় তাহলে আপনারা এই ব্যবস্থা চালু করেন। আমরা মাথা পেতে নেবো।
‘কিন্তু এভাবে ইউরোপ-আমেরিকা থেকে আগত বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে এ ধরনের সিস্টেম করতে যাওয়া বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে। দেশের সর্ববৃহৎ দল রাজনৈতিক দল বিএনপি কখনই এটি সহ্য করবে না। এভাবে জনগণের ওপর অত্যাচার করে নিজেদের স্বার্থে, নিজস্ব দলীয় স্বার্থে অদ্ভুত নির্বাচনী ব্যবস্থা যার সঙ্গে দেশের জনগণ পরিচিত নয়, এই ব্যবস্থা আমরা চালু হতে দিতে পারি না।
হাফিজ বলেন, এনসিপিকেও আওয়ামী লীগের ওই রোগে ধরেছে। আওয়ামী লীগ যেমন ক্লেইম করে বাংলাদেশ তারাই স্বাধীন করেছে। এনসিপির এই সদ্য সাবালক ছাত্ররা, তারাও বলতে চায় যে, শেখ হাসিনা সরকারের নাকি তারাই পতন ঘটিয়েছে।
তিনি বলেন, বিএনপির ৫৮৮ জন সদস্য ৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের দেড় মাসের সংগ্রামে জীবন দিয়েছে। এখন তারা মনে করে যে তারাই (এনসিপি) হলো এই রাষ্ট্রের কর্ণধার, তাদের দায়িত্ব এই দেশকে ঠিক করার। কিছু দিন আগে ডাকসু নির্বাচন হলো, এই এনসিপির তো সবাই ছাত্র, তারা ছাত্রদের প্রতিনিধি বলে দাবি করতো, তারা ১০০ ভোট পায়নি ডাকসু নির্বাচনে। তারা এখন বলতে চায়, পিআর না হলে নির্বাচনই হতে দেবো না।
হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে আমরা সম্মান করি, তিনি দেশের গৌরব। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনায় তিনি সফলতার মুখ দেখাতে পারেননি। সফলতা পান বা না পান, ব্যয় সংকোচন তো করতে হবে। ১০৪ জনকে নিয়ে কেন জাতিসংঘে গেলেন? ১০ মিনিটের একটা ভাষণ দেবেন, আমি জাতিসংঘে দুবার গেছি এ ধরনের মিটিংয়ে, আমিও বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিয়েছি।
তিনি বলেন, এ ধরনের অধিবেশনে ১০৪ জনের বিরাট লটবহর নিয়ে গেছে, এটা বাংলাদেশের জনগণের ট্যাক্সপেয়ারের অর্থের অপচয়। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস টিমের পাঁচজন গেছেন, অন্যান্য সাংবাদিকরা তো গেছেন, এটা তো আপনার-আমাদের অর্থের অপচয়। গত বছর তো তিনি ৫৪ জন নিয়ে গিয়েছিলেন, এটা গ্রহণযোগ্য, কিন্তু ১০৪ জনকে নিয়ে এভাবে পিকনিক করতে যাওয়া বাংলাদেশের মতো দুর্বল অর্থনীতির দেশের পক্ষে মানানসই নয়। দেশে আজ গণতন্ত্র নেই বলে এরকম হচ্ছে।
তিনি বলেন, শেখ হাসিনা এর চাইতেও বেশি প্রতিনিধিদল নিয়ে জাতিসংঘে বেড়াতে গেছেন, কখনো দিনের পর দিন বাংলাদেশ বিমানের এয়ারক্রাফট, কখনো ফিনল্যান্ডে, কখনো ইংল্যান্ডে, কখনো যুক্তরাষ্ট্রে বসে আছে। মালয়েশিয়ার মাহাথির মোহাম্মদ, সিঙ্গাপুরের লিকওয়ান ইউ তারা এত সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন, তারাও নরমাল এয়ারলাইন্সে ট্রাভেল করেন। কিন্তু এভাবে দরিদ্র একটা দেশের মানুষ বিমান নিয়ে ওখানে বসিয়ে রাখে এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনেক টাকা ফি দিতে হয় বিভিন্ন এয়ারপোর্টে। বাংলাদেশর মানুষ অত্যন্ত উদারচেতা, সরকার কঅ করে এটা জানতেও পারে না।
এই বিএনপি নেতা বলেন, শেখ হাসিনার পতনের পর কিছুটা প্রেস ফ্রিডম এখানে এসেছে, আমরা জানতে পারি যে সরকার ও সরকার প্রধানরা কী করে। আওয়ামী লীগের লুণ্ঠন তো সীমাহীন, এ ধরনের কাহিনী মাঝে মাঝে বের হয়ে আসছে। একজন প্রতিমন্ত্রী তার ৩৬০টি বাড়ি, শুধু লন্ডনেই ২০০ বাড়ি; দুবাইতে, আমেরিকাতে...।
জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি সৈয়দ ইশতিয়াক আজিজ উলফাতের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিএনপির মুক্তিযোদ্ধা দলের কেন্দ্রীয় নেতারা বক্তব্য রাখেন।
কেএইচ/ইএ/এএসএম