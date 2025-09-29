আব্দুস সালাম
ফ্যাসিবাদী আমলে সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে বিদ্যুৎ খাতে
ফ্যাসিবাদী আমলে বিদ্যুৎ খাতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মোহাম্মদ আব্দুস সালাম।
তিনি বলেন, যাকে তাকে তারা বিদ্যুৎ খাতে লাইসেন্স দিয়েছে। বিশেষ করে নিজের পরিবার, নিজের আত্মীয়-স্বজনকে দিয়েছে, ভারতকে দিয়েছে।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে বিদ্যুৎ গ্রাহক ও সেচ পাম্প মালিক সমিতির মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি। বিদ্যুৎ বিভাগের স্বেচ্ছাচারিতা, অনিয়ম, দুর্নীতি ও গ্রাহক হয়রানি প্রতিরোধ শীর্ষক এ মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়।
আব্দুস সালাম বলেন, ফ্যাসিবাদী সরকার যে কয়টা সেক্টর থেকে টাকা চুরি করেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো বিদ্যুৎ। কিন্তু দুঃখের বিষয় ফ্যাসিস্ট বিদায় হওয়ার পর এই সেক্টরের সঙ্গে যারা জড়িত ছিলেন, হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাট করেছেন- তাদের ব্যাপারে এই সরকার কিন্তু তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে বলে অন্তত আমার মনে পড়েনি। কিন্তু এটা খুবই উচিত ছিল।
বিএনপির এই নেতা বলেন, বিদ্যুৎ ব্যবহার না করলেও তাদেরকে বসে বসে টাকা দিতে হচ্ছে। সেই বিষয়গুলো কিন্তু ফ্যাসিবাদের আমলে বারবার আমরা বলেছি। কিন্তু কোনো সুরাহা হয়নি। সবাই আশা করেছিল যে তত্ত্বাবধায়ক (অন্তর্বর্তী) সরকার আসার পরে অন্তত এই ব্যাপারে কঠিন কোনো ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু আমাদের চোখে পড়েনি যে তেমন ব্যবস্থা তারা নিয়েছেন।
সংস্কারের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই সরকার আজ সংস্কারে ব্যস্ত। কোন সংস্কার? খালি রাজনৈতিক দল, রাজনীতিবিদ এরা কী করবে? কিন্তু আসল সমস্যা যারা এই দেশে সৃষ্টি করেছে তারা কিন্তু সংস্কারের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। সেই সেক্টরটাকে নিয়ে তারা চিন্তাই করে না। তার মধ্যে একটা প্রশাসন, যেটা সর্বপ্রথম ধরা উচিত ছিল। কিন্তু তারাই তো রাজনীতিবিদের সংস্কার করে, আবার রাজনীতিবিদদের তারাই চালায়। আবার রাজনীতিবিদদের তারাই স্বৈরাচার বানায়। আজ সেখানে কিন্তু কোনো সংস্কারের পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। সব সমস্যার মূল হলো রাজনীতি আর রাজনীতিবিদ! অথচ স্বাধীনতার পরে আমরা রাজনীতিটাই ঠিক মতো করতে পারলাম না। রাজনীতির চর্চাটাই ঠিকমত করতে পারলাম না।
আব্দুস সালাম আরও বলেন, আজ কী কারণে এখন পর্যন্ত বিদ্যুৎ খাতে হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাট হয়ে গেলো? সেই কারণে কয়টা মামলা হয়েছে? কতজনকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে? কোন কোন কোম্পানি কীভাবে টাকা নিয়েছে? এটা তো সরকারের একটা শ্বেতপত্র প্রকাশ করা উচিত ছিল। কারণ দুর্নীতি যেসব খাতে হয়েছে সেগুলো তো শ্বেতপত্রে প্রকাশ করা দরকার। কিন্তু হয়নি। এ জন্যই আজ আমাদের সব সেক্টরে এই অবস্থা।
কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হলে নির্বাচিত সরকার দরকার- এমন মন্তব্য করে আব্দুস সালাম বলেন, আমরা বারবার নির্বাচনের কথা এই কারণেই বলি, জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে একটা সরকার দরকার। যারা এই সমস্যাগুলো সমাধান করবে। আমরা সবাই বলছি একটা কঠিন সরকার দরকার, যারা এই ধরনের বিদ্যুৎ সেক্টরের দুর্নীতির ব্যাপারে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। যারা রোহিঙ্গাদের এই দেশ থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য কঠিনভাবে বলতে পারবে, ব্যবস্থা নিতে পারবে।
