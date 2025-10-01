  2. রাজনীতি

প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্যে নতুন প্রশ্ন হাজির হয়েছে: ডা. জাহিদ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:০৫ পিএম, ০১ অক্টোবর ২০২৫
প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্যে নতুন প্রশ্ন হাজির হয়েছে: ডা. জাহিদ
ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন/ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেছেন, প্রধান উপদেষ্টার সাম্প্রতিক বক্তব্যে নতুন করে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। তিনি অভিযোগ করে বলেন, আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হবে কি না, সে সিদ্ধান্ত আইন-আদালত বা সরকার নয়, জনগণ নেবে।

বুধবার (১ অক্টোবর) জাতীয় প্রেস ক্লাবে আজহার শফিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, গণহত্যা, গুম-খুন ও লুটপাটে জড়িতদের বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

ডা. জাহিদ বলেন, বিএনপি সব সময় বলেছে আওয়ামী লীগের বিচার জনগণই করবে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আওয়ামী লীগ যত কথা বলে, ২০২৪ সালের গণহত্যা, দিনের ভোট রাতে করা কিংবা প্রতিহিংসাপরায়ণ কর্মকাণ্ড নিয়ে তাদের কোনো অনুশোচনা নেই। তাদের জনগণের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে।

শেখ হাসিনার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সত্যিকারের রাজনীতিবিদ হলে তিনি মাঠে থাকতেন, জেলে যেতেন, কিন্তু পালাতেন না। তিনি অন্যায় করেছেন।

আরও পড়ুন:
আ’লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে কী বলেছিলেন প্রধান উপদেষ্টা?
আ’লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা তোলার কথা বলেননি প্রধান উপদেষ্টা
ড. ইউনূস কার চাপে এমন বক্তব্য দিচ্ছেন, জাতি জানতে চায়
আওয়ামী লীগকে নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্য বিশ্বাসঘাতকতার শামিল

তিনি আরও বলেন, আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা চাই জনগণ যেন নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ পান।

সমাজের টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রবীণদের বাজেটে আলাদা গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, প্রবীণরা সমাজের বোঝা নন, সম্মানের সঙ্গে তাদের বসবাস নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

আলোচনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন গণফোরামের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সুব্রত চৌধুরী, জাসদের সভাপতি শরীফ নুরুল আম্বিয়া, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ মশিহুর রহমান, গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান প্রমুখ।

কেএইচ/এসএনআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।