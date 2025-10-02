  2. রাজনীতি

তরুণ প্রজন্মই বিএনপির আগামীর প্রধান শক্তি: ব্যারিস্টার কাজল

প্রকাশিত: ০৯:১৫ পিএম, ০২ অক্টোবর ২০২৫
ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল

তরুণ প্রজন্মই বিএনপির আগামীর প্রধানত শক্তি হবে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল। তিনি বলেন, তারুণ্যের শক্তি দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজে লাগাতে বিএনপি বদ্ধপরিকর।

বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলা ডাকবাংলো মিলনায়তনে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন।

সুপ্রিম কোর্ট বারের সাবেক সম্পাদক ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল বলেন, বিএনপি নির্বাচনমুখী দল। আগামী নির্বাচনে বিএনপি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পেলে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সব অংশীজন রাজনৈতিক দলকে সঙ্গে নিয়ে দেশ গঠনে কাজ করবে।

ঝিনাইদহ-৩ (কোটচাঁদপুর-মহেশপুর) সংসদীয় আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ব্যারিস্টার কাজল বলেন, একজন সংসদ সদস্যের মূল দায়িত্ব হলো আইন প্রণয়ন করা। আইন পেশায় আমার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে আমি সেক্ষেত্রে যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে পারবো বলে আশা রাখি। এছাড়া অঞ্চলভিত্তিক আমার রয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের সুস্পষ্ট পরিকল্পনা। আমি দলের মনোনীত হয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে মহেশপুর সীমান্ত এলাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার প্রসার ঘটাবো। কৃষকদের জন্য আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন করবো।

তিনি আরও বলেন, কোটচাঁদপুরে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়ে তুলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা হবে; সীমান্তবর্তী জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও জীবনমান উন্নয়নে উদ্যোগ নেওয়া হবে; মহেশপুরে অবস্থিত দত্তনগর কৃষি ফার্ম ও কোটচাঁদপুরে অবস্থিত বলুহর মৎস‍্য প্রজেক্টকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে; গ্রামীণ সড়ক ও স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়া হবে। একই সঙ্গে তরুণ প্রজন্মকে গঠনমূলক রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে একটি আধুনিক ও উন্নত ঝিনাইদহ-৩ আসন গড়ে তোলা হবে।

এই আইনজীবী বলেন, গত ১৫ বছর দেশে ভোটের অধিকার ছিল না। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করেছিল। আওয়ামী লীগের তৈরি সন্ত্রাসবিরোধী আইনেই তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করেছে অন্তর্বর্তী সরকার।

ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল আরও বলেন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান যাকে ধানের শীষের মনোনয়ন দেবেন, আমরা সবাই তার পক্ষে কাজ করবো। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের যে আকাঙ্ক্ষা, সেটি বাস্তবায়নে বিএনপি কাজ করবে। সরকার গঠনের পর সুষম উন্নয়ন পরিকল্পনা ও তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফার আলোকে নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে। তরুণ প্রজন্ম হবে বিএনপির আগামীর সরকারের প্রধানত শক্তি। তারুণ্যের শক্তি দেশ ও জনগনের কল্যাণে কাজে লাগাতে বিএনপি বদ্ধপরিকর।

