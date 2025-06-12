খালেদা জিয়া গণমানুষের অধিকার আদায়ের নেত্রী: মেয়র শাহাদাত

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৯:২১ পিএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
খালেদা জিয়া গণমানুষের অধিকার আদায়ের নেত্রী: মেয়র শাহাদাত
দোয়া মাহফিলে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া গণমানুষের অধিকার আদায়ের নেত্রী বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ও মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি ডা. শাহাদাত হোসেন।

শনিবার (৬ ডিসেম্বর) বাদ মাগরিব নগরীর আমানত শাহ (র.) মাজার সংলগ্ন মসজিদ প্রাঙ্গণে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় আয়োজিত দোয়া মাহফিল ও এতিমদের মাঝে খাদ্য বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

শাহাদাত হোসেন বলেন, বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের গণমানুষের অধিকার আদায়ের নেত্রী। সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠায় এবং দেশের সংকটময় মুহূর্তে মানুষের পাশে দাঁড়ানোই তার রাজনৈতিক দর্শন। ২০০৭ সালের ওয়ান ইলেভেনের সময় তাকে দেশত্যাগের প্রস্তাব দেওয়া হলেও তিনি জনগণের অধিকার রক্ষার সংগ্রাম থেকে সরে আসেননি।

চসিক মেয়র বলেন, ২০০৮ সালে চট্টগ্রামের লালদিঘীর জনসভায় তিনি বিএনপির জন্য ভোট না চেয়ে ‘দেশ বাচাও, মানুষ বাচাও’ স্লোগান দিয়েছিলেন। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের সময় মিথ্যা মামলা দিয়ে তাকে বছরের পর বছর কারাবন্দি রাখা হয়েছে। তার ওপর জেলখানায় নির্যাতন চালানো হয়েছে, এমনকি জেলখানায় বেগম খালেদা জিয়াকে স্লো পয়জনিং করে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি কখনো অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেননি। গণতন্ত্র রক্ষায় তার সংগ্রামী মনোভাবের জন্যই তিনি বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।

খালেদা জিয়াকে এভারকেয়ার হাসপাতালে দেখে আসার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, গণতন্ত্রের পক্ষে লড়াই করতে গিয়ে শেখ হাসিনার অবৈধ শাসনামলে খালেদা জিয়ার জীবন বিপন্ন হয়েছে। তার চিকিৎসক টিমের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম, কারাগারে থাকার কারণেই তার কিডনি ও লিভারের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু তারপরও তিনি দেশের মানুষের অধিকার রক্ষার আন্দোলন থেকে সরে আসেননি। এজন্যই তিনি স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রের প্রতীক।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রতিশোধের সংস্কৃতি তীব্র। কিন্তু খালেদা জিয়া ১৯৯১ সালে ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার রাজনীতি চালাননি। ২০০১ সালেও জামিন বাতিল, মামলা হয়রানি এসব তিনি করেননি। একজন নেতা হিসেবে সংযমকে তিনি শক্তিতে রূপ দিয়েছেন। রাজনৈতিক শত্রুর প্রতি প্রতিশোধ না নেওয়াটা ছিল তার নরম শক্তি যা আজ রাজনৈতিক ইতিহাসে এক বিরল ত্যাগ। এই দেশটাতে কেউ যদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, আর সবকিছু হারিয়েও শেকড় আঁকড়ে থেকেছে, তিনি হলেন খালেদা জিয়া।

মেয়র শাহাদাত বলেন, ২০০৭ সালের এক-এগারোর সময় যখন শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন, তখন খালেদা জিয়া স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন, ‘চিকিৎসা নিতে হলে দেশে নেবো, মরতে হলে এখানেই মরবো, বাংলাদেশের মানুষকে ফেলে বিদেশে যাবো না।’ তার আপসহীন অবস্থানের কারণেই বিদেশি মহল চাপ সৃষ্টি করেও ‘মাইনাস টু’ ফর্মুলা বাস্তবায়ন করতে পারেনি। গত ১৬ বছর এত নির্যাতনের পরও খালেদা জিয়া দেশ ছাড়েননি কিন্তু স্বৈরশাসক হাসিনা ঠিকই পালিয়েছে। এখনো যারা দেশের গণতন্ত্রের পথে বিভিন্ন বাধা তৈরি করছে তারাও পালাবে।

ডা. শাহাদাত হোসেনের উদ্যোগে আয়োজিত দোয়া মাহফিলে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘ জীবন কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। মোনাজাতে দেশের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং শান্তি সমৃদ্ধি কামনা করা হয়। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা তবারক আলী। মেয়র পরে মাজার সংলগ্ন তনজিমুল মোছলিমীন এতিম খানায় এতিম শিক্ষার্থীদের মাঝে খাবার বিতরণ করেন।

দোয়া মাহফিলে অন্যদের মধ্যে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক ও চট্টগ্রাম-৯ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আবু সুফিয়ান, চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ মিয়া ভোলা, যুগ্ম আহ্বায়ক আলহাজ এম এ আজিজ, কাজী বেলাল উদ্দিন, হারুন জামান, নিয়াজ মোহাম্মদ খান, আর ইউ চৌধুরী শাহিন, ইয়াছিন চৌধুরী লিটন, আহ্বায়ক কমিটির সদস্য জয়নাল আবেদীন জিয়া, ইসকান্দর মির্জা, মো. মহসিন, মো. খোরশেদুল আলম, গাজী সিরাজ উল্লাহ, মো. কামরুল ইসলাম, সৈয়দ শিহাব উদ্দীন আলম, আনোয়ার হোসেন লিপু, মামুনুল ইসলাম হুমায়ুন, মোহাম্মদ আজম, মো. ইসমাইল বালি, মহানগর যুবদলের সাবেক সভাপতি মোশাররফ হোসেন দিপ্তী, শাহজাদা এনায়েত উল্লাহ খান, থানা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলহাজ জাকির হোসেন, গিয়াস উদ্দিন ভূইয়াসহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

