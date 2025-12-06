  2. রাজনীতি

‘হিউম্যান রাইটস টিউলিপ’ পুরস্কারে মনোনীত তুলিকে অভিনন্দন ফখরুলের

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৪৪ পিএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
‘হিউম্যান রাইটস টিউলিপ’ পুরস্কারে মনোনীত তুলিকে অভিনন্দন ফখরুলের
সানজিদা ইসলাম তুলি ও মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর/ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশে মানবাধিকার রক্ষা এবং গুমের শিকার পরিবারগুলোর জন্য দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবে আন্তর্জাতিক ‘হিউম্যান রাইটস টিউলিপ’ পুরস্কারের মনোনয়ন পেয়েছেন মানবাধিকারকর্মী সানজিদা ইসলাম তুলি। এজন্য তাকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

শনিবার (৬ ডিসেম্বর) বিএনপির সহ-দপ্তর সম্পাদক মু. মুনির হোসেনের স্বাক্ষরে গণমাধ্যমে পাঠানো এক অভিনন্দন বার্তায় মির্জা ফখরুল বলেন, নেদারল্যান্ডস সরকারের মর্যাদাপূর্ণ এ পুরস্কারের জন্য তুলির মনোনীত হওয়া বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘মানবাধিকার এবং বিশেষভাবে গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারগুলোর জন্য তুলির নিরলস কাজ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের বাস্তব পরিস্থিতিকে নতুন করে তুলে ধরেছে। এই স্বীকৃতি দেশের বহু পরিবারের কঠিন সংগ্রামের প্রতি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।’

তিনি আরও বলেন, ‘এই পুরস্কারপ্রাপ্তি ন্যায়বিচারের দাবিকে আরও জোরদার করবে এবং মানবাধিকারের পক্ষে বৈশ্বিক আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করবে। আমি সানজিদা ইসলাম তুলিকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং তার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছি।’

কেএইচ/একিউএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।