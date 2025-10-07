ইসলামী আন্দোলনের মহাসচিব
পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের দাবিতে শেষ দিন পর্যন্ত লড়াই করে যাবো
পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন আদায়ের জন্য ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ শেষ দিন পর্যন্ত লড়াই করে যাবে বলে জানিয়েছেন দলটির মহাসচিব অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা ইউনুস আহমাদ।
তিনি বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানের প্রত্যাশা পূরণে প্রয়োজনীয় রাষ্ট্র সংস্কারের কাজ আশানুরূপ হয়নি। যেসব সংস্কার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে তার আইনি ভিত্তি নিশ্চিত করা যায়নি। আবার মৌলিক সংস্কারের অনেকগুলোতে নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে বাতিলযোগ্য করে রাখা হয়েছে। এমন বাস্তবতায় পিআর পদ্ধতিই জুলাইয়ের প্রত্যাশা পূরণে একমাত্র উপায়।
মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কমিটির নিয়মিত বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন।
পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন আদায়ের লক্ষ্যে আগামী ১০ অক্টোবর ঢাকায় গণমিছিল হবে বলে ঘোষণা দেন মাওলানা ইউনুস আহমাদ।
তিনি আরও বলেন, আজ আবরার ফাহাদের শাহাদাৎ বার্ষিকী। যে অশুভ রাজনীতির কারণে আবরারের মতো মেধাবী ছেলেকে জীবন দিতে হলো, সেই পুরোনো রাজনীতি যাতে আর কোনোদিন ফেরত না আসে তা নিশ্চিত করতে হবে।
এদিন ইসলামী আন্দোলনের বৈঠকে আবরার ফাহাদের জন্য দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন- ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের যুগ্ম-মহাসচিব ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ আশরাফুল আলম, হাফেজ মাওলানা ফজলে বারী মাসউদ, মাওলানা মুহাম্মদ ইমতিয়াজ আলম, সহকারী মহাসচিব মাওলানা আহমদ আবদুল কাইয়ুম, দপ্তর সম্পাদক মাওলানা লোকমান হোসেন জাফরী, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা নুরুল করীম আকরাম, মহিলা ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা এ বি এম জাকারিয়া, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুফতি কেফায়েতুল্লাহ কাশফী, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক প্রফেসর ড. বেলাল নূর আজীজি, প্রবাসী কল্যাণ সম্পাদক মাওলানা খলিলুর রহমান, খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুফতি মোস্তফা কামাল, ময়মনসিংহ বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জি এম রুহুল আমীন, সহ-প্রচার ও দাওয়াহ বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা কে এম শরীয়াতুল্লাহ, সহ-অর্থ ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক নাছির উদ্দিন খাঁন প্রমুখ।
