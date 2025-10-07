জামায়াতের নির্বাহী পরিষদের বৈঠক, জুলাই সনদের আলোকে নির্বাচন দাবি

জামায়াতের নির্বাহী পরিষদের বৈঠক, জুলাই সনদের আলোকে নির্বাচন দাবি
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের বৈঠকে জুলাই জাতীয় সনদের আলোকে আগামী সংসদ নির্বাচন আয়োজনের জোর দাবি জানানো হয়েছে।
জামায়াতের আমির শফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) সন্ধ্যায় দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ বৈঠক হয়। এতে নায়েবে আমির, সেক্রেটারি জেনারেল, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেলসহ কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্যরা অংশ নেন।
বৈঠকে দেশের বর্তমান সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, জনগণের প্রত্যাশা ও আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে উদ্ভূত প্রেক্ষাপট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
জুলাই জাতীয় সনদকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বৈঠকে চিহ্নিত করা হয়। সেই সঙ্গে গণভোটের মাধ্যমে জুলাই সনদকে আইনি স্বীকৃতি দিয়ে এর আলোকে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জোর দাবি জানানো হয়।
এ সময় বলা হয়, দেশের জনগণ একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন প্রত্যাশা করে। তাই সব রাজনৈতিক দলের জন্য সমান সুযোগ ও স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়। এ লক্ষ্যে পূর্বঘোষিত পাঁচ দফা দাবি আদায়ের জন্য জামায়াতের পক্ষ থেকে সংগঠনের সর্বস্তরের জনশক্তি ও দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়।
পরিশেষে বৈঠকে দেশ ও জাতির কল্যাণ, ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা এবং আগামীর বাংলাদেশকে শান্তিপূর্ণ, ন্যায়ভিত্তিক ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতা ও দোয়া কামনা করা হয়।
আরএএস/একিউএফ/এমএস