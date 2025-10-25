তফসিলের আগে গণভোট ও গণহত্যার বিচার নিশ্চিত করতে হবে: চরমোনাই পীর
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির ও চরমোনাই পীর সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম বলেছেন, লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের অর্থ হলো— নির্বাচন পরিচালনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের মানসিকতা নিরপেক্ষ থাকা এবং কার্যক্রমে তার প্রতিফলন থাকা। মাঠপর্যায়ে কর্মকর্তাদের মানসিকতা গঠন হয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির ওপরে।
তিনি বলেন, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিয়ে এখনো কোনো সুরাহা হয়নি। দ্রুত এটি বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিশ্চিত করতে হবে। তফসিলের আগে গণভোট ও গণহত্যার বিচার নিশ্চিত করতে হবে। ফ্যাসিবাদের দোষরদের বিচারের আওতায় আনতে হবে।
শনিবার (২৫ অক্টোবর) ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মাসিক বৈঠকে এ কথা বলেন তিনি।
চরমোনাই পীর বলেন, লন্ডনে বিশেষ একটি দলের সঙ্গে বৈঠক করা, জাতিসংঘের বৈঠকে তিনটি দলকে নিয়ে যাওয়া এবং সাম্প্রতিক তিনটি দলকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার মাধ্যমে সারাদেশে এবং মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে পক্ষপাতমূলক ধারণা তৈরি করা হচ্ছে। এর ফলে নির্বাচন পরিচালনায় দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের পক্ষপাত বাড়বে এবং আগামী নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে বলে মনে করছে ইসলামী আন্দোলন।
রেজাউল করীম বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারকে অবশ্যই দলনিরপেক্ষ আচরণ করতে হবে। দেশ নিয়ে অব্যাহত ষড়যন্ত্র চলছে। সম্প্রতি ধারাবাহিক অগ্নিকাণ্ড এবং ধর্মীয় উসকানির মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে সরকারকে সতর্ক ও বস্তুনিষ্ঠভাবে তদন্ত করে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।
তিনি বলেন, নির্বাচনকালীন সরকারকে সব দলের সঙ্গে সমান আচরণ করা উচিত। কিন্তু বর্তমান সরকারের কার্যক্রম এ বিষয়ে হতাশাজনক। সরকার নির্দিষ্ট কিছু দলের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ করে যাচ্ছে।
বৈঠকে দলের মহাসচিব অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা ইউনুছ আহমাদ, যুগ্ম-মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ আশরাফুল আলম, হাফেজ মাওলানা ফজলে বারী মাসউদ, সহকারী মহাসচিব মাওলানা আহমদ আবদুল কাইয়ুম, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ ইফতেখার তারিক, প্রচার ও দাওয়াহবিষয়ক সম্পাদক হাফেজ মাওলানা শেখ ফজলুল করীম মারুফ, দফতর সম্পাদক মাওলানা লোকমান হোসেন জাফরী, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা নুরুল করীম আকরাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক মুফতি কেফায়েতুল্লাহ কাশফী, আইন ও মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট শওকত আলী হাওলাদার, কৃষি ও শ্রম বিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রহমান, ঢাকা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুফতি দেলাওয়ার হোসেন সাকী, খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুফতি মোস্তফা কামাল ও ময়মনসিংহ বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জি এম রুহুল আমীন উপস্থিত ছিলেন।
এছাড়া সহ-প্রচার ও দাওয়াহবিষয়ক সম্পাদক মাওলানা কেএম শরীয়াতুল্লাহ, সহ-অর্থ ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক নাছির উদ্দিন খাঁন, কেন্দ্রীয় সদস্য আমিনুল ইসলাম, মুফতি শামসুদ্দোহা আশরাফী, সদস্য ডা. শহিদুল ইসলাম এবং আল মুহাম্মদ ইকবাল উপস্থিত ছিলেন।
এমএইচএ/এমএএইচ/জেআইএম