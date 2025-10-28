২৮ অক্টোবরের হত্যার বিচারের দাবিতে জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিল

২৮ অক্টোবরের হত্যার বিচারের দাবিতে জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিল
২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের চালানো হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শাখা।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বিকেলে বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে মিছিলটি শুরু হয়ে বিজয় নগর পানির ট্যাঙ্কে গিয়ে শেষ হয়।
কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি ছিলেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। আরও উপস্থিত ছিলেন দলের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও নির্বাহী পরিষদের সদস্য আব্দুল হালিম, রফিকুল ইসলাম খানসহ ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জামায়াতের নেতাকর্মীরা।
সমাবেশে সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল হালিম বলেন, ‘২০০৬ সালের এই দিনে ঠিক বিকেলে আমাদের স্টেজে সব সাবেক নেতারা ছিলেন। মতিউর রহমান নিজামী সাহেবের বক্তব্যের সময় গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন শহীদ জসিম। আজ আনন্দের বিষয়। সাবেক আমির নিজামী ভাইসহ সবাই আল্লাহর মেহমান হয়ে গেছেন। আজ ২০ বছর পর আমরা এখনো সেই বায়তুল মোকাররমে আছি। আর শেখ হাসিনা এখন ভারতে।’
জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল রফিকুল ইসলাম খান বলেন, ‘শেখ হাসিনাকে ২০ বার ফাঁসি দিলেও এই হত্যার ন্যায়বিচার হবে না। ২৮ অক্টোবর হত্যাকাণ্ডের নির্দেশ দেন শেখ হাসিনাসহ হাসানুল হক ইনু, রাশেদ খান মেননরা। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সব মামলার বিচার করতে হবে। বিচার সম্পন্ন করতে হবে। শেখ হাসিনাসহ সবাইকে ফাঁসি দিতে হবে।’
