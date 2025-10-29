  2. রাজনীতি

জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ধানের শীষের বিকল্প নেই: আবু সুফিয়ান

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:০১ এএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ধানের শীষের বিকল্প নেই: আবু সুফিয়ান
মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দিচ্ছেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক আবু সুফিয়ান

চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক আবু সুফিয়ান বলেছেন, ধানের শীষ জনগণের আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতীক। জনগণের অধিকার আদায়ের প্রতীক। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র রক্ষায় এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ধানের শীষের কোনো বিকল্প নেই।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সন্ধ্যায় ৩৪নং পাথরঘাটা ওয়ার্ডে সাবেক কাউন্সিলর ও বিএনপি নেতা ইসমাঈল বালির পবিত্র ওমরাহ পালনের উদ্দেশে সৌদি আরবে যাত্রা উপলক্ষে সৌজন্য সাক্ষাতকালে উপস্থিত এলাকাবাসীর সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, বিএনপি, বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান জনগণের বিশ্বাসের সঙ্গে কখনোও বেঈমানি করেননি। জনগণের অধিকার আদায়ে বেগম খালেদা জিয়াকে মিথ্যা মামলায় কারাভোগ করতে হয়েছে। তার প্রাণনাশেও অনেক ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। দেশনায়ক তারেক রহমানকে দীর্ঘ সময় ধরে নির্বাসিত জীবনযাপন করতে হচ্ছে। গত ১৭ বছর সব ঘাত-প্রতিঘাত পার করে আমরা জনগণের পাশে ছিলাম। বিএনপির সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের সব আত্মত্যাগ শুধু দেশ ও জনগণের জন্য। জনগণ বিএনপিকে অতীতেও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে। আগামীতেও জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলে আমরা জনগণের ভাগ্যের উন্নয়নে কাজ করবো। ৩১দফার ভিত্তিতে জনগণের কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ গড়ে তুলবো।

তিনি আরও বলেন, দেশকে সত্যিকার অর্থে উন্নত করতে হলে এবং জাতিকে সামনের দিকে অগ্রসর করতে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে হবে। ধানের শীষের বিজয় মানেই জনগণের বিজয়। ধানের শীষের বিজয় গণতন্ত্রের বিজয়।

মতবিনিময় সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আনোয়ার হোসেন লিপু। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন চান্দগাঁও থানা বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পদক গিয়াস উদ্দিন ভূইয়া, বিএনপি নেতা এম. এ হামিদ, ৩৪নং পাথরঘাটা ওয়ার্ড বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সাইদুল হক, যুগ্ম আহ্বায়ক আবু তালেব, মো. মামুন, শফিকুল ইসলাম।

এতে উপস্থিত ছিলেন আনোয়ার, মো. জাহেদ, সুব্রত আইচ, প্রবাল কৃষ্ণ দে, সুফী জেকি, সাইফুল ইসলাম, নাদিম, রিয়াজ, আজাদ, আবু জাফর, ছাত্রদল নেতা আব্দুল আহাদ, সিয়াম, তকি, কাশ্মীর, হৃদয়, মো. জসিম, মোতালেব হোসেন, তুহিন, মনির, আলতাফ, রুবেল, নয়ন, দিদার, আসিফ, অন্তর, মো. সালাউদ্দিন, মুরাদ, সামশুল ইসলাম, রানা দাশ, আলম সেন্টু, আবু বকর সিদ্দিক, মো. ফারুক, সাগর, মিন্টু শীল প্রমুখ।

এমআরএএইচ/এএমএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।