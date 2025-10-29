ঝটিকা মিছিল: ছাত্রলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের ২ নেতা গ্রেফতার
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠনের ব্যানারে ঝটিকা মিছিল ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের দুই নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
তারা হলেন- ছাত্রলীগ ঢাকা মহানগর দক্ষিণের উপ-গ্রন্থনা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক মোকাররম হোসাইন রুদ্র ও শেরেবাংলা নগর থানার ২৭ নম্বর ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা সাইফুল ইসলাম পাপ্পু।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সকালে আসাদগেট ফ্যামিলি ওয়ার্ল্ড গ্র্যান্ডের সামনে আকস্মিকভাবে এই মিছিল বের করে তারা।
মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ জানায়, রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে ঝটিকা মিছিল হয়। পুলিশ উপস্থিত হয়ে মিছিলের ব্যানার উদ্ধার করে এবং পরবর্তীতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
এ বিষয়ে মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী রফিক আহমেদ জানান, মঙ্গলবার সকালের দিকে আসাদগেট এলাকায় আওয়ামী লীগের একটি ঝটিকা মিছিল বের করে এবং ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটায়। পরবর্তীতে নিষিদ্ধ সংগঠন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রলীগের উপ-গ্রন্থনা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক মোকাররম হোসাইন রুদ্র এবং শেরেবাংলা নগর স্বেচ্ছাসেবক লীগের ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের নেতা সাইফুল ইসলাম পাপ্পুকে গ্রেফতার করা হয়।
