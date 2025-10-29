গোলাম পরওয়ার
‘জামায়াত বেহেশতের টিকিট বিক্রি করছে’—এ বক্তব্য ‘সম্পূর্ণ অসত্য’
‘জামায়াত বেহেশতের টিকিট বিক্রি করছে’—এ বক্তব্য সম্পূর্ণ অসত্য এবং অপপ্রচার বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) সন্ধ্যায় নিজের ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ মন্তব্য করেন।
সেখানে গোলাম পরওয়ার লেখেন, ‘জামায়াত বেহেশতের টিকিট বিক্রি করছে’—এমন কোনো বক্তব্যের ভিডিও বা অডিও প্রমাণ কোথাও নেই। ‘বরং ধানের শীষে ভোট দিলে জান্নাতে যাওয়া যাবে’—এমন কথা প্রচার করার বহু প্রমাণ আছে।
