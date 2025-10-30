ইবতেদায়ি শিক্ষকদের ওপর হামলার সুষ্ঠু তদন্ত দাবি তাসনিম জারার

ইবতেদায়ি শিক্ষকদের ওপর হামলার সুষ্ঠু তদন্ত দাবি তাসনিম জারার
ইবতেদায়ি মাদরাসার শিক্ষকদের ওপর পুলিশের হামলার সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারা।
আহত শিক্ষকদের দেখতে বুধবার (২৯ অক্টোবর) সন্ধ্যায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে জারা এ দাবি জানান। এসময় তার সঙ্গে ছিলেন এনসিপির শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক মাহমুদ শান্ত, শিক্ষা সেলের সদস্য শওকত আলী, মেজবা কামাল মুন্নাসহ আরও কয়েকজন।
হাসপাতালে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে জারা বলেন, ইবতেদায়ি মাদরাসার শিক্ষকদের ওপর হামলা লজ্জাজনক। শিক্ষকদের দাবি পূরণে প্রতিশ্রুতি দিয়েও বাস্তবায়ন না করা খুবই দুঃখজনক।
এনসিপির এ নেতা বলেন, শিক্ষকদের ওপর পুলিশের হামলার সুষ্ঠু তদন্ত করতে হবে। গত ২৮ জানুয়ারি তাদের দাবি মানার প্রতিশ্রুতির ঘোষণা দেওয়া হয়। সেই শিক্ষকদের এখন দাবি বাস্তবায়নে আবারও মাঠে নামতে হচ্ছে। তাদের ওপর হামলার ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি না হয় সেজন্য পদক্ষেপ নিতে হবে।
বুধবার পাঁচ দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাব থেকে সচিবালয় অভিমুখে ভুখা মিছিল করে ইবতেদায়ি মাদরাসার শিক্ষকরা। মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে সাউন্ড গ্রেনেডে-জলকামান ও লাঠিচার্জ করে পুলিশ।
দুপুর ২টা ১০ মিনিটে প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসা শিক্ষক ঐক্যজোট আন্দোলন বাস্তবায়ন কমিটির ব্যানারে সচিবালয় অভিমুখে ভুখা মিছিল যাত্রা শুরু করেন শত শত শিক্ষক। এসময় ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ তাদের লক্ষ্য করে সাতটি সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এরপর জলকামান ও লাঠিচার্জ করে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয় আন্দোলনকারীদের। পরে তারা আবারও জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে চলে আসেন।
ভুখা মিছিলের নেতৃত্ব দেন স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসা শিক্ষক ঐক্যজোট আন্দোলন বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক শামসুল আলম, কমিটির সদস্য সচিব মোহাম্মদ আল-আমিন ও স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসা শিক্ষক ঐক্য জোটের চেয়ারম্যান কাজী মোখলেছুর রহমান।
শিক্ষকদের দাবিগুলো হলো
১. অনুদানভুক্ত ও অনুদানবিহীন সব স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসা ২৮ জানুয়ারি সরকারের ঘোষিত পর্যায়ক্রমে জাতীয়করণ ঘোষণার দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।
২. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে ১০৮৯টি প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তকরণের লক্ষ্যে যাচাই-বাছাই করা ফাইলসমূহ দ্রুত অনুমোদন করে প্রজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করতে হবে।
৩. স্বীকৃতিপ্রাপ্ত অনুদানবিহীন সব স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসা এমপিও আবেদনের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যবস্থাকরণ করতে হবে।
৪. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসায় প্রাক-প্রাথমিক পদ সৃষ্টি করতে হবে।
৫. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিদপ্তরের মতো স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসার জন্য আলাদা অধিদপ্তর স্থাপন করতে হবে।
