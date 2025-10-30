ঢাকা-১০ আসনে বিএনপি নেতা রবিউল আলমের নির্বাচনী প্রচার
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ঢাকা-১০ আসনে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য শেখ রবিউল আলম রবি।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) বিকেলে রাজধানীর সায়েন্সল্যাব মোড় এলাকায় সিটি কলেজের সামনে থেকে এক বিশাল শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দেন রবিউল আলম।
এ শোভাযাত্রা শহরের প্রধান প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে। এতে ব্যানার-ফেস্টুনসহ অনেকে অংশ নেন। এসময় এলাকাজুড়ে সৃষ্টি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ। স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো এলাকা।
নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে রবিউল আলম বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ ও জনগণের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।
