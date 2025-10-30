ইবতেদায়ী মাদরাসা শিক্ষকদের মিছিলে হামলার নিন্দা ছাত্রফ্রন্টের
ইবতেদায়ী মাদরাসা শিক্ষকদের ভুখা মিছিলে বাধা, সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ, লাঠিপেটা ও জলকামান ছোড়ার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট। অবিলম্বে শিক্ষকদের দাবি মেনে নেওয়ার আহ্বানও জানিয়েছে সংগঠনটি।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের দপ্তর সম্পাদক অরূপ দাশের সই করা এক বিবৃতিতে কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সালমান সিদ্দিকী ও সাধারণ সম্পাদক রাফিকুজ্জামান ফরিদ এই নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।
বিবৃতিতে নেতারা বলেন, শিক্ষকরা ইবতেদায়ি মাদরাসা শিক্ষা কার্যক্রম জাতীয়করণ করাসহ ৫ দফা দাবিতে দীর্ঘদিন যাবৎ আন্দোলন করে যাচ্ছেন। সরকার শিক্ষকদের ন্যায়সংগত দাবি মেনে না দিয়ে বল প্রয়োগের অগণতান্ত্রিক পথ বেছে নিয়েছে। পুলিশ শিক্ষকদের ওপর সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ, লাঠিপেটা করে এবং জলকামান ছুড়েছে। এতে প্রায় ৩০-৩৫ জন শিক্ষক আহত হয়েছেন। এর আগেও আমরা দেখেছি, ছাত্র-শিক্ষক-শ্রমিক এবং জনগণের ন্যায্য আন্দোলনে পুলিশ একের পর এক বর্বরোচিত হামলা চালিয়েছে। এটি গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা– বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের সম্পূর্ণ বিপরীত।
তারা বলেন, জনগণের কোনো ন্যায্য আন্দোলনে পুলিশি হস্তক্ষেপ ও নির্যাতন সরকারের অগণতান্ত্রিক আচরণেরই বহিঃপ্রকাশ। অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে জনগণ প্রত্যাশা করেছিল– আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে যেসব অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছিল, অন্তর্বর্তী সরকারের সময় সেগুলো তারা ফিরে পাবে। কিন্তু জনগণের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা ভূলুণ্ঠিত করে সরকার ছাত্র-শিক্ষক-শ্রমিকসহ জনগণের সব অংশের মানুষের ন্যায্য আন্দোলন দমনের বর্বর আওয়ামী রাস্তাকেই বেছে নিচ্ছে।
অবিলম্বে হামলার সঙ্গে জড়িতদের বিচার, আহত শিক্ষকদের চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং শিক্ষকদের যৌক্তিক দাবি মেনে নেওয়ার আহ্বানও জানান তারা।
এর আগে বুধবার (২৯ অক্টোবর) পাঁচ দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাব থেকে সচিবালয় অভিমুখে ভুখা মিছিল করে ইবতেদায়ি মাদরাসার শিক্ষকরা। মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে সাউন্ড গ্রেনেডে-জলকামান ও লাঠিপেটা করে পুলিশ।
