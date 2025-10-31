  2. রাজনীতি

শাপলা কলি কেমন দৃষ্টিনন্দন তা বুঝতে চাই: আখতার হোসেন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:২২ এএম, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেন/ফাইল ছবি

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্য সচিব আখতার হোসেন বলেছেন, শাপলার বিকল্প হিসেবে শাপলা কলি কেমন দৃষ্টিনন্দন আকৃতির হলো সেটা আমরা বুঝতে চাই।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টে তিনি একথা বলেন।

ফেসবুক পোস্টে তিনি লেখেন, এনসিপি সবসময় বলেছে শাপলার কোনও বিকল্প নেই। বিকল্প কেবল শাপলার ভেতর থেকেই হতে হবে। আমরা নানারকম শাপলার ডিজাইন উপাস্থাপন করেছি। নির্বাচন কমিশন শাপলার ভেতর থেকেই শাপলা কলিকে বিকল্প হিসেবে হাজির করেছে। শাপলার বিকল্প হিসেবে শাপলা কলি কেমন দৃষ্টিনন্দন আকৃতির হলো সেটা আমরা বুঝতে চাই৷

