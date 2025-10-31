বুড়িগঙ্গা রক্ষায় জামায়াতের এমপি প্রার্থীর মানববন্ধন ও ম্যারাথন

বুড়িগঙ্গা রক্ষায় জামায়াতের এমপি প্রার্থীর মানববন্ধন ও ম্যারাথন
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত ঢাকা-৬ আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) পদপ্রার্থী ড. আব্দুল মান্নানের উদ্যোগে বুড়িগঙ্গা নদী রক্ষায় মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সকাল ৯টার দিকে বুড়িগঙ্গা নদীতীরে সদরঘাটে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে ভোর সাড়ে ৬টার দিকে ‘রান উইথ ড. মান্নান’ ম্যারাথন কর্মসূচির আওতায় ইত্তেফাক মোড় থেকে পুরান ঢাকার কয়েক হাজার বাসিন্দাকে সঙ্গে নিয়ে সদরঘাট আসেন ড. মান্নান। এসময় ম্যারাথনে অংশগ্রহণকারীদের হাতে ছিল ‘আর নয় অবহেলা, আধুনিক হবে পুরান ঢাকা’ লেখা সংবলিত প্ল্যাকার্ড। পরে সেখানে বুড়িগঙ্গা নদী রক্ষায় মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে ‘বুড়িগঙ্গা বাঁচাও, ঢাকা বাঁচাও’, ‘আর নয় দূষণ, ফিরিয়ে দাও নদীর জীবন’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে দেখা যায়।
কর্মসূচির উদ্বোধনী বক্তব্যে ড. আব্দুল মান্নান বলেন, এই ম্যারাথনের মূল লক্ষ্য হলো নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে পুরান ঢাকাকে একটি উন্নত ও আধুনিক নগরীতে রূপান্তরের আহ্বান জানানো। পুরান ঢাকা আমাদের ঐতিহ্য, কিন্তু আধুনিকতার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত। আমরা চাই একটি পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ ও আধুনিক পুরান ঢাকা—যেখানে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ও ঐতিহ্য দুটিই থাকবে সমান গুরুত্বে।
ম্যারাথন শেষে সদরঘাট এলাকায় বুড়িগঙ্গা নদী রক্ষায় মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ড. আব্দুল মান্নান বলেন, বুড়িগঙ্গা শুধু একটি নদী নয়, এটি ঢাকার প্রাণ। অথচ অবহেলা ও দূষণে আজ এটি মৃত্যুপথযাত্রী। আমরা চাই নদী পুনরুদ্ধারের জন্য সরকারের কার্যকর উদ্যোগ এবং নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ।
ড. আব্দুল মান্নান আরও বলেন, বুড়িগঙ্গা বাঁচলে পুরান ঢাকা বাঁচবে, আর পুরান ঢাকা বাঁচলে আমাদের ঐতিহ্য ও অর্থনীতি বাঁচবে। এই আন্দোলন কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, এটি আমাদের সবার অস্তিত্ব রক্ষার দাবি। এসময় আধুনিক পুরান ঢাকা গঠনের জন্য আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সবাইকে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।
মানববন্ধন কর্মসূচিতে আরও উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা-৬ আসনের নির্বাচন পরিচালক কামরুল আহসান হাসান, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের মজলিসে শুরা সদস্য রুহুল আমিন, মীর বাহার আমিরুল ইসলাম, মাওলানা নেসার উদ্দিন, জামায়াত নেতা রবিউল ইসলাম, ঢাকা-৬ আসনের অন্তর্গত সব থানা জামায়াতের আমির ও সেক্রেটারিরা। নদী রক্ষায় দীর্ঘমেয়াদি নীতিমালা প্রণয়ন ও কঠোর আইন প্রয়োগের আহ্বান জানান বক্তারা।
টিএইচকিউ/এমএমকে/এমএস