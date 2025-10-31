পটিয়ায় জামায়াতের ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্পে ৯০০ রোগীর সেবা

পটিয়ায় জামায়াতের ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্পে ৯০০ রোগীর সেবা
চট্টগ্রামের পটিয়ায় ৯০০ রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দিয়েছে জামায়াত। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সকাল থেকে পটিয়া পৌরসদরের পশ্চিম পটিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে ৪নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতের উদ্যোগে ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্পের মাধ্যমে এ সেবা দেওয়া হয়।
এ চিকিৎসা ক্যাম্পে হৃদরোগ, মেডিসিন, গাইনি ও প্রসূতি, চর্মরোগ, শিশু রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎকরা চিকিৎসা দেন। এছাড়া ডায়াবেটিক নির্ণয়, ইসিজিসহ বেশকিছু সেবা তাৎক্ষণিক দেওয়া হয়।
ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প উপলক্ষে পশ্চিম পটিয়া সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে ওয়ার্ড জামায়াত সভাপতি দেলোয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে ও জয়নাল আবেদিন আয়াজের সঞ্চালনায় আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ক্যাম্প উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম-১২ আসনে জামায়াত ইসলামী মনোনীত প্রার্থী ডা. ফরিদুল আলম।
এতে বক্তব্য দেন দক্ষিণ জেলা জামায়াতের কর্মপরিষদ সদস্য আরিফুর রশিদ, উপজেলা জামায়াতের সাবেক আমির মোজাফফর আহমদ, চট্টগ্রাম মহানগর ব্যাংকার্স ফোরামের সহ-সভাপতি আকতার হোসাইন, উপজেলা জামায়াতের সাবেক আমির মাষ্টার আবু নাছের শেখ, কালারপোল থানা জামায়াত আমীর মাষ্টার নাছির উদ্দীন, পৌরসভা জামায়াতের সেক্রেটারী রাশেদুল ইসলাম, উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারী আনোয়ার আলম, রিয়াজ উদ্দীন ব্যবসায়ী সমিতির কোষাধ্যক্ষ মাহবুব আলম, পৌরসভা জামায়াত নেতা আবুল হোসেন, গাজী মুহাম্মদ হেলাল, ওয়ার্ড জামায়াত সেক্রেটারী গাজী নজরুল ইসলাম, পটিয়া শহর শিবিরের সভাপতি মাহবুব উল্লাহ, পটিয়া সরকারী কলেজ শিবির সভাপতি গাজী মু. আবুল হাসনাত জুবায়ের প্রমুখ।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডা. ফরিদুল আলম বলেন, জামায়াতে ইসলামী আগামীতে রাষ্ট্র ক্ষমতায় গেলে মানুষকে স্বাস্থ্যসেবার জন্য কষ্ট পেতে হবে না। মানুষের ঘরে ঘরে স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেবে জামায়াতে ইসলামী। বাংলাদেশের বর্তমানে বেসরকারি স্বাস্থ্য খাতে বড় অংশ জামায়াত ইসলামী অবদান রেখে যাচ্ছে।
তিনি বলেন, শুধু স্বাস্থ্যখাত নয়, দেশের শিক্ষা, ব্যবসাসহ গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতে জামায়াতে ইসলামী তার অবদান অব্যাহত রেখেছে। সৎ, দক্ষ ও মেধাবি নেতৃত্বের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশটি একটি দুর্নীতি ও বৈষম্যমুক্ত রাষ্ট্র উপহার দিতে পারবে। বিগত সময়ে অনেকে ক্ষমতায় ছিল, সুযোগ পেলেই দুর্নীতি ও অনিয়মে জড়িয়ে পড়েছিল তারা। তাই আগামীতে পরিবর্তনকে সমর্থন দিন। যা বাংলাদেশের তরুণ সমাজ পরিবর্তন চাচ্ছে। এরই মধ্যে ঢাকাসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংসদ নির্বাচনে ছাত্রশিবিরকে বিজয়ী করার মধ্যদিয়ে সেটি প্রমাণ করেছে।
এমডিআইএইচ/এমএএইচ/এএসএম