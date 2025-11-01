জোনায়েদ সাকি
বর্তমান রাষ্ট্র কাঠামো মুষ্টিমেয় দখলদারদের হাতে বন্দি
গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি বলেছেন, গণতন্ত্র তখনই টেকে যখন তা জনগণের স্বার্থে পরিচালিত হয়। বর্তমান রাষ্ট্র কাঠামো মুষ্টিমেয় দখলদারদের হাতে বন্দি। তাই রাজনৈতিক উত্তরণের জন্য প্রয়োজন ন্যূনতম জাতীয় ঐকমত্য।
মুক্তিকামী সামাজিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে ঢাকায় শুরু হয়েছে গণসংহতি আন্দোলনের তিন দিনব্যাপী পঞ্চম জাতীয় সম্মেলন। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) দুপুরে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে উদ্বোধনী অধিবেশনে দেওয়া সভাপতির বক্তব্যে সাকি এসব কথা বলেন।
জোনায়েদ সাকি বলেন, ‘১৯৭১ সালে শহীদদের রক্তে যে রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল, ১৯৭২ সালের সংবিধান সেই মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার বাস্তবায়ন করতে পারেনি। এখন সময় এসেছে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ে তোলার।’
তিনি আরও বলেন, ‘জনগণের নির্বাচিত পার্লামেন্ট ছাড়া কোনো সংস্কার টেকসই হয় না। তাই সংস্কার বাস্তবায়নে গণতান্ত্রিক নির্বাচন জরুরি।’
শহীদ উমর নুরুল আফসারের স্ত্রী ফারজানা আক্তার রানী ও শহীদ নাজমুল কাজীর স্ত্রী মারিয়া সুলতানা সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। এতে সারাদেশ থেকে আগত কাউন্সিলর ও পর্যবেক্ষকেরা অংশ নেন।
উদ্বোধনী বক্তব্যে দলের নির্বাহী সমন্বয়কারী আবুল হাসান রুবেল বলেন, গণসংহতি আন্দোলন কখনো ইতিহাসের ডাক অস্বীকার করেনি। মুক্তিকামী সামাজিক গণতন্ত্রই আমাদের লক্ষ্য।
অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতারা। সম্মেলনে ভিডিও বার্তা পাঠান আলোকচিত্রী শহীদুল আলম।
তিন দিনব্যাপী এই জাতীয় সম্মেলন চলবে রোববার (২ নভেম্বর) পর্যন্ত।
এমডিএএ/এসআর