অধ্যক্ষ হেলালী
ফ্রি চিকিৎসাসেবা রাষ্ট্রের সব নাগরিকের মৌলিক অধিকার
চট্টগ্রাম-১০ আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য (এমপি) প্রার্থী নগর জামায়াতের সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যক্ষ শামসুজ্জামান হেলালী বলেছেন, ফ্রি চিকিৎসাসেবা পাওয়া রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার। এটি সংবিধানেও নাগরিক কল্যাণের একটি প্রধান ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আমাদের দেশ এখনো সেই সক্ষমতায় পৌঁছাতে পারেনি। জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার দুর্বলতা ও চিকিৎসা ব্যয়ের অযৌক্তিক চাপ সাধারণ মানুষকে বিপর্যস্ত করছে।
শনিবার (১ নভেম্বর) সকালে চট্টগ্রাম নগরীর চৌধুরী নগর এলাকায় অবস্থিত ব্রাইটসান হাইস্কুল প্রাঙ্গণে গরিব ও মেহনতি মানুষের জন্য আয়োজিত ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প উদ্বোধনকালে অধ্যক্ষ হেলালী এ কথা বলেন।
এ সময় তিনি বলেন, জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় গেলে মানুষের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দেবে। আমরা এমন একটি জনবান্ধব স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই, যেখানে ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবাই সমানভাবে চিকিৎসাসেবা পাবে। চিকিৎসা হবে সেবার মাধ্যমে, ব্যবসা নয়।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নগর জামায়াতের শুরা সদস্য ও পাঁচলাইশ থানা আমির ইঞ্জিনিয়ার মাহবুবুল হাছান রুমী, জোন প্রধান ইমরান সিকদার, নুর নবী, ডা. ইমরুল, ডা. সফিক, ডা. শোয়েব, ডা. হুমায়ুন, কুমকুম ধর, মিজানুর রহমানসহ চিকিৎসক ও স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যরা।
ক্যাম্পে স্থানীয় দরিদ্র ও শ্রমজীবী মানুষের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা পরামর্শ, প্রাথমিক পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ করা হয়। বক্তারা বলেন, এমন উদ্যোগ সমাজে মানবিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।
