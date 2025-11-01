জুলাই সনদ জনগণের নয়, উপদেষ্টাদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য: হাফিজ

জুলাই সনদ জনগণের নয়, উপদেষ্টাদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য: হাফিজ
বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বলেছেন, দেশের জনগণের জুলাই সনদের দরকার নেই। জনগণের প্রয়োজন একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন। এই জুলাই সনদ মূলত উপদেষ্টাদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য কাজে লাগবে, জনগণের স্বার্থে নয়।
তিনি বলেন, বিএনপি নির্বাচনের স্বার্থে অনেক বিষয়ে ছাড় দিয়েছে, যেন একটি জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্বাচন হতে পারে। কিন্তু অনেকে সেটাকে বিএনপির দুর্বলতা মনে করছে।
শনিবার (১ নভেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল ও মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্মের উদ্যোগে ‘স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র রক্ষায় আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন অপরিহার্য’ শীর্ষক সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।
মেজর (অব.) হাফিজ বলেন, এখন এমন কিছু শক্তি সক্রিয় হয়েছে যারা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকে হেয় করার চেষ্টা করছে। কেউ যেন মুক্তিযুদ্ধকে ছোট করে না দেখে। কেউ যদি মুক্তিযুদ্ধকে ভুলিয়ে দিতে চায়, তাহলে মুক্তিযোদ্ধারাই তা প্রতিহত করবে।
তিনি বলেন, কিছু কিছু আত্মপ্রচারপ্রবণ ‘আঁতেল’ আছেন, যাদের মুক্তিযুদ্ধে কোনো অবদান ছিল না। দেশের মাত্র এক শতাংশ মানুষ সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। যদি সবাই অংশ নিতো, তাহলে মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা হতো সাত লাখেরও বেশি।
প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর ভূমিকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কিছু প্রতিবেশী দেশ আছে, যারা চায় না বাংলাদেশ প্রকৃত অর্থে সমৃদ্ধ ও স্বাবলম্বী হোক।
তিনি অভিযোগ করেন, একটি রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় যাওয়ার লালসায় নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বানচাল করার চেষ্টা করছে, যা দেশের গণতন্ত্রের জন্য অশুভ ইঙ্গিত।
মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি ইশতিয়াক আজিজ উলফাত এর সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল প্রমুখ।
