বিএনপি ক্ষমতায় এলে হিন্দুরা বেশি নিরাপদে থাকবে: সরওয়ার আলমগীর

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:২৯ পিএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
বিএনপি ক্ষমতায় এলে হিন্দু সম্প্রদায় বেশি নিরাপদে থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক সরওয়ার আলমগীর। শনিবার (১ নভেম্বর) বিকেলে আয়োজিত সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

এ মতবিনিময় অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন লিংকন চক্রবর্তী। এতে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম উত্তর জেলা শ্রমিক দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বাবু মিহির চক্রবর্তী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সরওয়ার আলমগীর বলেন, বিএনপি সরকার গঠন করলে এই দেশের হিন্দু সম্প্রদায় হিন্দুস্তানের চেয়েও নিরাপদে বসবাস করবে। আমরা চাই—বাংলাদেশ হোক সব ধর্ম-বর্ণের মানুষের শান্তি ও সম্প্রীতির দেশ।

তিনি বলেন, আজ দেশের মানুষ ন্যায়বিচার, স্বাধীন মতপ্রকাশ ও ধর্মীয় সহাবস্থানের জন্য আকাঙ্ক্ষিত। বিএনপি সেই গণমানুষের দল, যারা জাতিকে মুক্তি দিতে চায় অন্যায়, দুঃশাসন ও বৈষম্য থেকে।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা মোবারক হোসেন কাঞ্চন, মুক্তিযোদ্ধা মাহবুবুল আলম চৌধুরী, নাজিম উদ্দিন শাহীন, নাছির উদ্দীন চৌধুরী, মুনসুর আলম চৌধুরী ও আবু আহমদ।

বক্তারা বলেন, ফটিকছড়ি সবসময়ই সম্প্রীতির অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। এখানে সব ধর্মের মানুষ পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ। বিএনপির নেতাকর্মীরা সেই ঐতিহ্য আরও শক্তিশালী করতে বদ্ধপরিকর।

সভায় আরও বক্তব্য দেন, বাবু সুজিত চক্রবর্তী, সুমন কুমার বণিক, ডা. প্রতাপ রায়, মিহির কান্তি দে, ডা. অজিত দে সুজন, উজ্জ্বল নাথ, মাসন চক্রবর্তী, ডা. জয়ন্ত দাস জেকি, বাচ্চু ঘোষ, রবিন পাল, নান্টু দাস, প্রদ্বীপ রায় ও লিটন পাল লিটু।

