ক্ষমতায় গেলে বিদ্যুৎখাতের ‘ইনডেমনিটি আইন’ বাতিল করবে বিএনপি
ক্ষমতায় গেলে বিএনপি বিদ্যুৎখাতের ‘ইনডেমনিটি আইন’ বাতিল করবে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।
শনিবার (১ নভেম্বর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে ক্যাব যুব সংসদ আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন।
রিজভী বলেন, বিদ্যুৎখাতের ‘ইনডেমনিটি আইন’ করা হয়েছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য। বিদ্যুতে লুণ্ঠনের একটি ঝড় তখন বয়ে গিয়েছিল। চৌর্যবৃত্তিকে আইনিকরণ করার জন্য সেটা করা হয়েছিল। অবশ্যই এই আইন বিলুপ্ত করতে হবে। পরবর্তী সরকারে বিএনপি যদি আসে বিএনপি অবশ্যই এই আইন বিলুপ্ত করবে।
তিনি বলেন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি রূপান্তর মানবসভ্যতাকে বাঁচাতে অতি জরুরি। সেটা কথা দিয়ে বা বিবৃতি দিয়ে বলার কিছু নেই। আমাদের প্রধান উপদেষ্টা কপ সম্মেলনে থ্রি জিরোর কথা বলেছেন। যার মধ্যে কার্বন শূন্যের কথা বলেছেন। অন্যান্য অনেক দেশ সেখানে হাতে তালি দিয়ে আমাদের সমর্থন জানিয়েছেন।
তিনি বলেন, এ বছর আমাদের নবায়নযোগ্য জ্বালানি কমেছে, যেটা অত্যন্ত দুঃখজনক। ফ্যাসিবাদী আমলে জীবাশ্ম জালানির কথা বলেই টাকা হরিলুট করেছে। বিদ্যুৎখাতের তিন ভাগের এক ভাগ টাকা লুট হয়ে গেছে। সেখানে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন যে গণবিরোধী সরকার করবে না সেটাই সাভাবিক। এ ক্ষেত্রে কাঁচা টাকা পকেটে আসবে না বলেই তারা সেদিকে মনোযোগ দেয়নি।
বিএনপির ৩১ দফায় পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এখন প্রশ্ন হলো পরবর্তী সরকার কী করবে? আমাদের (বিএনপি) ইশতেহার এখনো না এলেও আমাদের দলের প্রধান তার ৩১ দফায় নবায়নযোগ্য জ্বালানির কথা বলেছেন। দেশকে পরিবেশবান্ধব করতে ২৫ কোটি গাছ লাগানো হবে এবং তা প্রযুক্তির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হবে বলেও তিনি অঙ্গীকার করেছেন। নদী-খাল-বিলসহ ২০ হাজার কিলোমিটার জলাভূমি নাব্যের কথা বলেছেন। এগুলোকে আগের রূপে ফিরিয়ে আনতে হবে।
সরকারকে নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিষয়ে পরিকল্পনা প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন, আমাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবেশ বিবেচনায় পরিবেশকে সুস্থ রাখতে জ্বালানি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য এ খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। এই সরকার বিভিন্ন চুক্তি করেছে। পুরোনো চুক্তি বাতিল করেছেন। তবে সে অনুযায়ী পরিকল্পনা কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে সেটা উল্লেখ করা প্রয়োজন।
আলোচনা সভায় মৎস ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার, ডাকসুর জিএস ও ঢাবি শিবিরের সভাপতি এস এম ফরহাদ এবং ক্যাব যুব সংসদের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
