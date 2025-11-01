চট্টগ্রামের সব ওয়ার্ডে খেলার মাঠ-পার্ক হবে: মেয়র শাহাদাত

চট্টগ্রামের সব ওয়ার্ডে খেলার মাঠ-পার্ক হবে: মেয়র শাহাদাত
চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, মাদকমুক্ত, সুস্থ ও কর্মক্ষম প্রজন্ম গড়তে চট্টগ্রাম নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডের প্রতিটিতে খেলার মাঠ ও পার্ক নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।
শনিবার (১ নভেম্বর) বিকেলে চসিকের প্রকৌশল বিভাগের তত্ত্বাবধানে উন্নয়নাধীন হালিশহর বিডিআর মাঠ পরিদর্শনকালে এ কথা জানান তিনি।
মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, নগরীর শিশু-কিশোরদের সুস্থ বিনোদনের পরিবেশ নিশ্চিত করতে মাঠ ও পার্ক অপরিহার্য। সন্তানদের শরীরচর্চা ও মানসিক বিকাশের জন্য নিরাপদ খেলার জায়গা প্রয়োজন। এজন্য চট্টগ্রামের প্রতিটি ওয়ার্ডে খেলার মাঠ ও পার্ক নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
চসিক মেয়র বলেন, যুবসমাজকে মাদক থেকে দূরে রাখতে বিকল্প কর্ম ও বিনোদনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও পারিবারিক বিনোদনের মাধ্যমে একটি মানবিক ও প্রাণবন্ত নগরী গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য।
তিনি বলেন, এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে এরই মধ্যে ৯ নম্বর উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ডের ফিরোজ শাহ পার্ক ও মাঠ, ১৬ নম্বর চকবাজার ওয়ার্ডের মহসিন কলেজ মাঠ, ২৭ নম্বর আগ্রাবাদ জাম্বুরি মাঠ, ২৬ নম্বর বহুরুপী মাঠ, ১৭ নম্বর পশ্চিম বাকলিয়া মাঠ, ১১ নম্বর দক্ষিণ কাট্টলী ওয়ার্ডের বিডিআর মাঠ, হালিশহর শিশু পার্ক ও মাঠ এবং ২৫ নম্বর এইচ ব্লক মাঠের উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
প্রকৌশল বিভাগ ধাপে ধাপে সব ওয়ার্ডে মাঠ ও পার্ক নির্মাণ করবে। আমরা চাই প্রতিটি ওয়ার্ডের মানুষ তাদের সন্তানদের নিয়ে হাঁটতে, খেলতে ও আনন্দ করতে পারুক, যেন প্রতিটি ওয়ার্ড সুস্থ নগরজীবনের প্রতীক হয়ে ওঠে।
মেয়র স্থানীয় নেতা, প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে মাঠ পরিদর্শন শেষে চলমান উন্নয়নকাজের অগ্রগতি সম্পর্কে নির্দেশনা দেন এবং মাঠগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
এসময় হালিশহর ফেন্ডস ইউনিক সোসাইটির (হাফুস) সভাপতি ফরিদ আহমেদ বাবু, সিনিয়র সহ-সভাপতি গোলাম মোরশেদ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক নান্নু চৌধুরী, ক্রীড়া সম্পাদক ইকবাল হোসেন, সহ-সভাপতি নাজিম উদ্দীন, মেয়রের ক্রীড়া প্রতিনিধি আবদুল আহাদ রিপনসহ স্থানীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
