চট্টগ্রাম
ইসলামী আন্দোলনের নেতাকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে থানা ঘেরাও
চট্টগ্রামে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের এক নেতাকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে পাঁচলাইশ থানা ঘেরাও করেন দলটির নেতাকর্মীরা।
শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুর দেড়টার দিকে সংগঠনটির শতাধিক নেতাকর্মী থানার চারপাশে অবস্থান নেন। এ সময় তারা নানা ধরনের স্লোগান দিতে থাকেন।
পুলিশ জানায়, সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত থানার আশপাশে অবস্থান করে জিকির করেন তারা। এ সময় নেতাদের একটি অংশের সঙ্গে বৈঠকে বসে পুলিশ।
জানা গেছে, ইসলামী আন্দোলনের বাকলিয়া থানা সভাপতি সালাউদ্দিন আহমেদ সওদাগরকে শুক্রবার রাতে গ্রেফতার করে পাঁচলাইশ থানার একটি টিম। খবর পেয়ে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের শতাধিক নেতাকর্মী দুপুর থেকে থানা ঘেরাও করেন। ধীরে ধীরে আরও নেতাকর্মী সেখানে জড়ো হন। পরে সিএমপির পক্ষ থেকে পাঁচলাইশ থানার আশপাশে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।
থানার পাশে অবস্থান নেওয়া ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা জানান, চলতি বছরের মে মাসের একটি ঘটনায় দায়ের করা একটি মামলায় ইসলামী আন্দোলনের নেতা মোহাম্মদ ইজহারকে আসামি করা হয়। তাকে শুরু থেকে আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে ছবি দেখিয়ে ট্যাগ দেওয়া হয়। শুক্রবার রাতে সেসব ছবি দেখিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি ওই মামলায় জড়িত নন। মূলত ব্যবাসয়িক দ্বন্দ্বের কারণে একটি চক্রের যোগসাজশে তাকে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগে গ্রেফতার করানো হয়।
নেতাকর্মীরা বলেন, এর আগে গত মে মাসে এসব বিষয়ে পুলিশের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে দলটির। উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মামলাটি থেকে তাকে বাদ দেওয়া হয়নি। পুলিশ যাচাই-বাছাই ছাড়া তাকে শুক্রবার রাতে গ্রেফতার করেছে। ওসি তাদের জানিয়েছেন, ওই নেতাকে ভুল করে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং মামলায় জড়ানো হয়েছে।
পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সুলাইমান জাগো নিউজকে বলেন, একজন এজাহারনামীয় আসামিকে আমরা গ্রেফতার করেছিলাম। এখন ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা এসে দাবি করছেন তিনি তাদের কর্মী। আমরা তাদের সব বুঝিয়ে বলেছি। আর গ্রেফতার ব্যক্তিকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক।
