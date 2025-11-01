রোববার প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক করবে এনসিপি
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে রোববার বৈঠকে বসতে যাচ্ছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) এক প্রতিনিধিদল।
শনিবার (১ নভেম্বর) রাতে দলের যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও মিডিয়া সেলের সদস্য খান মুহাম্মদ মুরসালীন এক বার্তায় এই তথ্য জানান।
আরও পড়ুন
ইসির কোনো কর্মকর্তার ইচ্ছায় এনসিপির প্রতীক নির্ধারণ হবে না
‘শাপলা কলি’ নয় ‘শাপলা’ চায় এনসিপি
তিনি জানান, রোববার (২ নভেম্বর) বিকেল ৩টায় নির্বাচন কমিশনে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে এনসিপির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকে এনসিপির প্রতিনিধিদলে থাকবেন দলের মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, যুগ্ম আহ্বায়ক এবং পলিসি ও রিসার্চ লিড খালেদ সাইফুল্লাহ এবং যুগ্ম সদস্য সচিব জহিরুল ইসলাম মুসা।
এনএস/এমএইচএ/কেএসআর