ভোলা সদর উপজেলা বিএনপির কমিটির কার্যক্রম স্থগিত
ভোলায় বিএনপি ও বিজেপি (বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি) কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের পর সদর উপজেলা কমিটির সব কার্যক্রম স্থগিত করেছে বিএনপি।
শনিবার (১ নভেম্বর) বিকেলে ভোলা শহরে দুই দলের কর্মীদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে কয়েকজন আহত হন। ওই ঘটনার পর সাংগঠনিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বিএনপি কেন্দ্রীয়ভাবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
শনিবার রাতে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী জানান, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ভোলা জেলার সদর উপজেলা বিএনপির কমিটির সব কার্যক্রম স্থগিত থাকবে।
একই বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, খুলনা জেলা বিএনপির সদস্য সচিব আবু হোসেন বাবু অসুস্থ থাকায় মনিরুল হাসান বাপ্পিকে ভারপ্রাপ্ত সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ভোলার সংঘর্ষের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে কেন্দ্রীয় বিএনপি সাময়িকভাবে সদর উপজেলা কমিটির কার্যক্রম স্থগিতের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
