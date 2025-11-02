ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক
জুলাই সনদের কিছু প্রস্তাবনা নির্বাচিত সরকারের ভারসাম্য নষ্ট করবে
জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির বলেছেন, দলের প্রধান কে হবেন তা দলের নেতাকর্মীদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত। প্রধানমন্ত্রী দলের প্রধান হতে পারবেন না এমন বিধান মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন। এর পাশাপাশি, বিএনপি জুলাই সনদের যেসব প্রস্তাবনা নিয়ে নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছে সে প্রস্তাবনাগুলো জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারের ভারসাম্য নষ্ট করবে।
রোববার (২ নভেম্বর) নাছির তার ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক পোস্টে এমন মন্তব্য করেন।
তিনি বলেন, অনেকেই জুলাই সনদে বিএনপির দেওয়া নোট অব ডিসেন্টের বিরোধিতা করেছেন। তারা বলার চেষ্টা করছেন, বিএনপি ক্ষমতার ভারসাম্য চায় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জুলাই সনদের ওইসব প্রস্তাবনাই নির্বাচিত সরকারের ভারসাম্য নষ্ট করবে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারকে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে বিরোধী দলের নির্দেশনায়।
ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক উদাহরণস্বরূপ বলেন, প্রস্তাবিত জুলাই সনদে পিএসসিতে নিয়োগের কমিটিতে তিনজন বিরোধী দলের এবং দুইজন সরকারি দলের সদস্য থাকবেন। দুদকের নিয়োগের কমিটিতে একজন সরকারি দলের এবং তিনজন বিরোধী দলের প্রতিনিধি থাকবেন। আবার, ন্যায়পাল নিয়োগের ক্ষেত্রে দুইজন সরকারি দলের এবং তিনজন বিরোধী দলের ও দুইজন নিরপেক্ষ সদস্য থাকবেন। মহাহিসাব নিরীক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে দুইজন সরকারি দলের ও পাঁচজন বিরোধী দলের প্রতিনিধি থাকবেন।
তিনি আরও বলেন, এতে দেখা যাচ্ছে, সব ক্ষেত্রে সরকারি দলের প্রতিনিধিরা সংখ্যালঘু। বিরোধী দল এবং টেকনোক্র্যাট সদস্যরা প্রভাব বিস্তার করবে। এরূপ পরিস্থিতিতে একটা নির্বাচিত সরকারের পক্ষে সঠিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব হবে না।
ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক বলেন, বিএনপি এই বিষয়গুলোতে নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছে। এই প্রস্তাবগুলো মেনে নিলে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতাহীন হয়ে পড়বে। সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে বিরোধী দল অযাচিত হস্তক্ষেপ করবে। জনগণের ম্যান্ডেট পেয়ে নির্বাচিত সরকার নিজস্ব পলিসি বাস্তবায়ন করতে পারবে না। এর ফলে গণতান্ত্রিক সরকারের ভারসাম্য নষ্ট হবে। নির্বাচিত সরকার একটি অকার্যকর সরকারে পরিণত হবে। তাই বিএনপি এই বিষয়গুলোতে নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছে। নোট অব ডিসেন্ট নিয়ে কোনো বিভ্রান্তি ছড়ানোর সুযোগ নাই।
এমএইচএ/এএমএ/এমএস