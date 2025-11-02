ধানের শীষ-শাপলা কলির হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

ধানের শীষ-শাপলা কলির হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী
ধানের শীষ ও শাপলা কলির মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে বলে জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।
রোববার (২ নভেম্বর) নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি এ কথা জানান। প্রতীক হিসেবে শাপলা নয়, শেষমেশ শাপলা কলি নিতে রাজি হয়েছে বলেও জানিয়েছেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।
তিনি বলেন, দেশবাসীর মধ্যে আমরা শাপলা নিয়ে কিছু পজিটিভ সাড়া পেয়েছি। এটা শাপলায় ছিল, আরও এক ধাপ এগিয়ে হলো শাপলা কলি। অর্থাৎ শাপলাও আছে কলিও আছে। তো সেই জায়গাতে আমরা যতটুকু চিন্তা করেছি নির্বাচন কমিশন এক ধাপ একটু বাড়িয়ে চিন্তা করেছে।
তিনি বলেন, শাপলায় কলি অন্তর্ভুক্তি করেছে, আমরা এটা পজিটিভলি নিয়েছি। ইসিকে আমরা আহ্বান জানিয়েছি যেন দ্রুত এনসিপির নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। আমরা যেন মাঠে আমাদের প্রতীক নিয়ে যেতে পারি। আগামীতে ইনশাআল্লাহ ধানের শীষ এবং শাপলা কলির হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে।
এনসিপির এই নেতা বলেন, আপনারা জেনেছেন প্রতীক নির্ধারণ করে থাকে ইসি। তা সংশোধনের জন্য আমরা ফাইট করে যাচ্ছি। কিছু প্রতীক আগে ছিল, যেমন: বেগুন, খাট- এগুলা বাদ দিয়েছে। নতুন কিছু প্রতীক তারা অন্তর্ভুক্ত করেছে ।এখানে আমরা একটা প্রতীক দেখতে পেয়েছি শাপলা কলি। আমাদের পছন্দের তালিকার প্রথমে রেখেছি শাপলা, দ্বিতীয়তে রেখেছি সাদা শাপলা, তৃতীয় রেখেছি শাপলা কলি। অর্থাৎ আমাদের প্রার্থিত প্রতীকের মধ্যে যদি অন্য কোনো দল আবার এটার জন্য আবেদন করে তাহলে শাপলা কলি নিয়ে একটা সিমিলারিটি তৈরি হবে। সেজন্য আমরা এটা আবেদনের মধ্যে দিয়ে রেখেছি।
তিনি বলেন, আমরা তাদের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলাম দ্রুত বিষয়টি সমাধান করেন। ইলেকশনের ডামাডোল অলরেডি বাংলাদেশে শুরু হয়েছে। আমরা ইলেকশনের ফেজের মধ্যে যেতে চাই এবং ফেব্রুয়ারি ইলেকশনটা যেন সুন্দরভাবে বাস্তবায়ন হয়, আমরাও অংশগ্রহণ করতে চাই। সেই জায়গায় জাতীয় যে স্বার্থ রয়েছে ওভারঅল রাজনীতির যে পরিস্থিতি রয়েছে তাতে ভোট ছাড়া বিকল্প নেই।
