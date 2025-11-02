গণভোট নিয়ে বিএনপি-জামায়াত যুদ্ধ নির্বাচনকে ব্যাহত করবে: পাটওয়ারী

গণভোট নিয়ে বিএনপি-জামায়াত যুদ্ধ নির্বাচনকে ব্যাহত করবে: পাটওয়ারী
গণভোট নিয়ে তর্ক বাদ দেয়ার আহ্বান জানিয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, গণভোট নিয়ে বিএনপি এবং জামায়াত মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছে। আপনাদের এই ধরনের যুদ্ধ নির্বাচনকে ব্যহত করবে। নির্বাচন পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য দুই দলকে আহ্বান জানাবো নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না।
তিনি আরও বলেন, গণভোটের সময়টা নিয়ে আপনারা এই ধরনের কুতর্ক এড়িয়ে চলুন।
রোববার (২ নভেম্বর) নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক শেষে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী এসব কথা বলেন।
তিনি আরও বলেন, গণভোট ইলেকশনের দিনও হতে পারে, আগেও হতে পারে। আমরা চেয়েছিলাম গণভোটটা যেন সুস্থ হয় এবং গণভোটে যেন মানুষের অংশগ্রহণটা ভয়ভীতিহীন হয়। গণভোটটা আগে হলে মানুষের মধ্যে সংস্কার নিয়ে একটা উদ্দীপনা কাজ করবে। প্রচার প্রচারণা বেশি করতে পারবে- সেটার একটা পজিটিভ দিক রয়েছে। কিন্তু আমরা এখানে ফ্লেক্সিবল গণভোট চাই। গণভোট নিয়ে দুই দল মারামারি করবে এটার কোনো যৌক্তিকতা নেই।
