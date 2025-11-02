ধানমন্ডিতে ‘তারুণ্যের মিছিল’, ধানের শীষে ভোট চাইলেন অসীম
তরুণ প্রজন্মকে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিতে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ঢাকা-১০ নির্বাচনী এলাকায় ‘তারুণ্যের মিছিল’ করেছে যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদল।
রোববার (২ নভেম্বর) বিকেল ৪টায় ধানমন্ডি আবাহনী ক্লাব মাঠের দক্ষিণ পাশ থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে সিটি কলেজের সামনে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলে ঢাকা-১০ আসনের আওতাধীন সব থানা ও ওয়ার্ড পর্যায়ের যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের হাজার হাজার নেতাকর্মী অংশ নেন।
মিছিল-পূর্ব সংক্ষিপ্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন আহমেদ অসীম বলেন, নির্বাচন নিয়ে নানামুখী ষড়যন্ত্র হচ্ছে। অথচ দেশের তরুণ সমাজ ভোট দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি—নির্বাচন নিয়ে যে কোনো ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করার শক্তি ও সাহস এদেশের তরুণ সমাজের রয়েছে।
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সচেতন তরুণরা গণমানুষের দল বিএনপিকেই বেছে নেবে এবং ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষেই রায় দেবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।
এর আগে মিছিল থেকে নেতাকর্মীরা বিএনপি ও ধানের শীষের পক্ষে স্লোগান দেন। মিছিল ঘিরে ধানমন্ডির বিভিন্ন সড়ক থেকে তরুণদের অংশগ্রহণে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়।
কেএইচ/এমকেআর/জিকেএস