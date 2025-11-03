চট্টগ্রাম বন্দর বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার অভিযোগে ঢাকায় বিক্ষোভ

চট্টগ্রাম বন্দর বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার অভিযোগে ঢাকায় বিক্ষোভ
রাজধানীর পুরান ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এনডিএফ)। চট্টগ্রাম বন্দর বিদেশি কোম্পানির কাছে ইজারা এবং মিয়ানমারকে করিডর দেওয়ার বিরোধিতা জানিয়ে এ বিক্ষোভ করেন তারা।
রোববার (২ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সহ-সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইয়াসিন বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার মার্কিন স্বার্থ বাস্তবায়নের জন্য একের পর এক পদক্ষেপ নিচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের বন্দরে এবং করিডর ব্যবহারের মাধ্যমে চীন ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ পরিকল্পনায় দেশকে জড়াতে চাচ্ছে।
আরেক সহ-সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান কবির বলেন, বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপির মতো প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতায় আসার জন্য জাতীয় স্বার্থকে তুচ্ছ করে দিচ্ছে।
এসময় কেন্দ্রীয় সদস্য তফাজ্জল হোসেন এবং মহানগর কমিটির সভাপতি আক্তারুজ্জামান খান রাষ্ট্র, সরকার ও সংবিধান রক্ষায় সবাইকে সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান। মহানগর কমিটির প্রকাশ দত্ত সাম্রাজ্যবাদের অন্যায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দেন।
সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন থানা কমিটির সভাপতি জয়নাল আবেদিন। সমাবেশ পরিচালনা করেন থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক আবু সাইদ।
