সংসদ নির্বাচনের আগে গণভোট জনগণ মেনে নেবে না: আবুল হাশেম বক্কর
চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম বক্কর বলেছেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে গণভোট দেশের জনগণ কোনোভাবেই মেনে নেবে না।
তিনি বলেন, নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান উত্থাপিত রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফার পক্ষে বিএনপি যখন জনমত তৈরি করছে, তখন একটি মহল জুলাই সনদের আইনি ভিত্তির অজুহাত তুলে গণভোট দাবি করছে, যা জাতিকে আশাহত করছে। জুলাই সনদ বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান সংশোধনের দরকার নেই। এর জন্য তো গণভোটেরও দরকার নেই। পৃথিবীর সব দেশে প্রয়োজনের স্বার্থে সংসদে বসেই সংবিধান সংশোধন হয়। আমরা পরিষ্কার করে বলতে চাই, সংসদ নির্বাচনের আগে কোনো গণভোট মানবে না বিএনপি।
রোববার (২ নভেম্বর) বিকেলে নগরীর বক্সির হাট টেরি বাজার এলাকায় লিফলেট বিতরণকালে এসব কথা বলেন তিনি। রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতে বিএনপির ৩১ দফা কর্মসূচির লিফলেট বিতরণ করে দেওয়ান বাজার ওয়ার্ড বিএনপি।
এসময় আবুল হাশেম বক্কর বলেন, চব্বিশের গণআন্দোলনে আড়াই হাজার ছাত্র-জনতা শহীদ ও বহু মানুষ আহত হন। তাদের মূল প্রেরণা ছিল একটি অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করা, যে সরকার জনগণের স্বার্থের জন্য কাজ করবে। জনগণের কাছে জবাবদিহি করবে। এটাই সত্যিকার গণতন্ত্র।
তিনি বলেন, তারুণ্য-নির্ভর আগামীর নতুন বাংলাদেশ গড়তে এখনই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার সময়। আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের ঘোষণা এসেছে। এ নির্বাচন হবে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। তাই প্রতিটি নেতাকর্মীকে ধানের শীষের পক্ষে কাজ করে বিজয় নিশ্চিত করতে হবে।
এসময় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ইয়াছিন চৌধুরী লিটন, টেরী বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ও বিএনপি নেতা আবদুল মান্নান, আন্দরকিল্লাহ ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আবুল বসর, বিএনপি নেতা নাছির উদ্দিন, আনোয়ার হোসেন, ওসমান গনি, মো. জসিম উদ্দিন, আবুল বশর, আবু কালাম, মোহাম্মদ ইলিয়াছ, আবু কালাম কালু, ফতেহ আলী, আবুল হাসেম, সফিকুল ইসলাম মজুমদার প্রমুখ।
