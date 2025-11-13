  2. রাজনীতি

পুলিশি তল্লাশি অব্যাহত

রাজধানীর মোড়ে মোড়ে বিএনপি-জামায়াতের নেতাকর্মীদের অবস্থান

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৩৩ এএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
রাজধানীর বিভিন্ন মোড়ে বিএনপি-জামায়াতের নেতাকর্মীদের অবস্থান/ছবি: জাগো নিউজ

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচি কেন্দ্র করে যেকোনো ধরনের অপতৎপরতা রুখতে এবং জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নিশিত করতে রাজধানীর বিভিন্ন মোড়ে বিএনপি ও জামায়াতের নেতাকর্মীরা অবস্থান নিয়েছেন। পাশাপাশি মোড়ে মোড়ে চেকপোস্ট বসিয়ে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তল্লাশি করছে পুলিশ।

সরেজমিনে দেখা যায়, বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সকাল থেকেই বছিলা ব্রিজের প্রবেশ মুখে অবস্থান নিয়েছেন বিএনপির নেতাকর্মীরা। ঢাকা মহানগর উত্তর ৩৩নং ওয়ার্ড বিএনপির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. ওসমান গনি সেন্টুর নেতৃত্বে শতাধিক নেতাকর্মী ব্রিজের পাশে চেয়ার পেতে অবস্থান নিয়েছেন।

ওসমান গনি সেন্টু জাগো নিউজকে বলেন, ‘সকাল ৮টা থেকে অবস্থান করছি। মোহাম্মদপুর তিন রাস্তার মোড় ও বছিলা ব্রিজের প্রবেশপথে অবস্থান নিয়েছি যেন ফ্যাসিস্টরা জনগণের কোনো ক্ষতি না করতে পারে। কোনো ফ্যাসিস্ট জনগণের ক্ষতি করতে গেলে তাদের কালো হাত ভেঙে দেবো। আওয়ামী দোসররা কালো হাত দিয়ে জনগণের ওপর অনেক অত্যাচার চালিয়েছে, আর এমনটা হতে দেবো না। খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের বাংলায় হাসিনার দোসরদের ঠাঁই হবে না।’

গাবতলী মাজার রোডে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীরা অবস্থান নিয়েছেন। এছাড়া মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা করেছে দলটি। সকাল ৮টার আগ থেকেই অবস্থান নিয়েছের দলটির নেতাকর্মীরা।

মিরপুর উত্তর জামায়াতের সাধারণ সম্পাদক মো আব্দুল মান্নান বলেন, ‘আমরা সকাল থেকে অবস্থান নিয়েছি। এই এলাকায় কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি, সবকিছু স্বাভাবিক আছে।’

এদিকে নিরাপত্তার স্বার্থে বুধবার থেকেই ঢাকার প্রবেশপথগুলোয় বিভিন্ন চেকপোস্টে গণপরিবহন আর সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তল্লাশি করছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। আজও এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। মোটরসাইকেল আরোহীদের ব্যাগ তল্লাশি করা হচ্ছে। প্রতিটি বাইকের নম্বর ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরীক্ষা করছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে করা মামলার রায়ের তারিখ ঘোষণা করা হবে আজ ১৩ নভেম্বর।

একইদিন পুরো দেশ থেকে ঢাকাকে বিচ্ছিন্ন করতে অনলাইনে ‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচি ডেকেছে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ।

