ফ্যাসিবাদীদের হুমকি-ধামকি রুখে দেওয়া হয়েছে: পরওয়ার

ফ্যাসিবাদীদের হুমকি-ধামকি রুখে দেওয়া হয়েছে: পরওয়ার
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, জাতির মধ্যে অজানা আতঙ্ক বিরাজ করছিল। ফ্যাসিবাদীদের হুমকি-ধামকি রুখে দেওয়া হয়েছে। রাজপথে তারা আজ দাঁড়াতে পারেনি। হাসিনা দিল্লির আশ্রয়ে লালিত হয়ে, সে আজও জাতিকে হুমকি দিচ্ছে। আজ জাতি প্রমাণ করে দিয়েছে- কর্তৃত্ববাদী শাসককে আর গ্রহণ করবে না।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দুপুর ১টায় আওয়ামী ফ্যাসিবাদ ও দোসরদের দেশব্যাপী জ্বালাও পোড়াও, ভাঙচুর ও নাশকতার প্রতিবাদে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সন্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, আমরা মানুষকে আশ্বস্ত করছি। আমরা প্রতিটি জেলা মহানগরীর জনগনকে দেখেছি ফজরের পর থেকে মাঠে উপস্থিত ছিল। ফ্যাসিবাদী শক্তি কোথাও জনতার মুখোমুখি হতে সাহস পায়নি। রাজধানীতেও আমাদের ১৪টি স্পটে জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রশিবিরের জনশক্তিরা অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে। এছাড়া তৃণমূলেও থানায় থানায় আমাদের কর্মসূচি চলছে।
তিনি আরও বলেন, শুনেছি প্রধান উপদেষ্টা ভাষণ দেবেন। আমরা আশা করবো, প্রধান উপদেষ্টা আজ ভাষণে রাজনৈতিক সংকট নিরসনের বিষয়ে পদক্ষেপ নেবেন। নতুবা রাজনৈতিক সংকটের কারণে ফ্যাসিবাদী শক্তি বিভিন্ন সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করবে।
আরএএস/এএমএ/এমএস