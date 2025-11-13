  2. রাজনীতি

দেশজুড়ে নাশকতার প্রতিবাদে যুব মজলিসের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২৬ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
দেশজুড়ে নাশকতার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ খেলাফত যুব মজলিস।বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাজধানীর পল্টনে ঢাকা মহানগর দক্ষিণের উদ্যোগে এই বিক্ষোভ মিছিল হয়। এতে নেতৃত্ব দেন মহানগর দক্ষিণের সভাপতি মুহাম্মাদ মিজানুর রহমান।

পল্টন ও প্রেসক্লাব এলাকায় অনুষ্ঠিত এ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও ঢাকা–৮ আসনের রিকশা প্রতীকের মনোনীত প্রার্থী মাওলানা ফয়সাল আহমদ, কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক জহিরুল ইসলাম, যুব মজলিসের কেন্দ্রীয় সভাপতি পরিষদ সদস্য মাওলানা আব্দুল্লাহ আশরাফ এবং ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সভাপতি মাওলানা ছানাউল্লাহ আমিনীসহ শতাধিক কর্মী।

বিক্ষোভ-পরবর্তী সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা বলেন, নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ এখনো আগের মতোই নাশকতা, হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি করছে। তারা দেশের স্বাধীনতা, ইসলাম ও জনগণের নিরাপত্তার সবচেয়ে বড় হুমকি। পলাতক ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠী বিদেশে বসে দেশের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে যাচ্ছে।

একই দাবিতে যুব মজলিস ঢাকা মহানগর উত্তর, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী, ফেনী, নোয়াখালী, কক্সবাজার, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও বগুড়ায় বিক্ষোভ মিছিল হয়।

