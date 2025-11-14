  2. রাজনীতি

সম্পাদক পরিষদের নতুন নেতৃত্বকে বিএনপি মিডিয়া সেলের অভিনন্দন

প্রকাশিত: ০৯:০১ পিএম, ১৪ নভেম্বর ২০২৫
সম্পাদক পরিষদের নতুন নেতৃত্বকে বিএনপি মিডিয়া সেলের অভিনন্দন
সম্পাদক পরিষদের নতুন কমিটির নেতারা/ছবি: সংগৃহীত

দেশের শীর্ষ জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকদের সংগঠন ‘সম্পাদক পরিষদ’এর নতুন নেতৃত্বকে অভিনন্দন জানিয়েছে বিএনপির মিডিয়া সেল।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাজধানীর দ্য ডেইলি স্টার সেন্টারে সম্পাদক পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ইংরেজি দৈনিক নিউ এইজ সম্পাদক নুরুল কবীর সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আবারও নির্বাচিত হয়েছেন দৈনিক বণিক বার্তার সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ।

নতুন এই নেতৃত্বকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিএনপির মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক অধ্যাপক ডা. মওদুদ হোসেন আলমগীর পাভেল এবং সদস্যসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি যৌথ বিবৃতিতে বলেন, ‘স্বাধীন গণমাধ্যমের বিকাশ ও গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রায় সম্পাদক পরিষদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।’

