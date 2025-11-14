জামায়াত প্রার্থী খালিদুজ্জামান
পতিত স্বৈরাচার লুণ্ঠন করে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার করেছে
পতিত স্বৈরাচার মানুষের মৌলিক অধিকার লুণ্ঠন করে হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে বলে অভিযোগ করেছেন ঢাকা-১৭ আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী এস এম খালিদুজ্জামান।
তিনি বলেন, ‘বিগত ১৭ বছর পতিত স্বৈরাচার সরকার এ দেশকে দুর্নীতির চরম শিখরে নিয়ে গিয়েছিল। মানুষের মৌলিক অধিকার লুণ্ঠন করে হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে। তারা মানুষের কল্যাণে কাজ করেনি। জামায়াত চরম নির্যাতনের মুখেও মানুষের পাশে ছিল, এখনো আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে ইনশাআল্লাহ। জামায়াত তার মানবিক সেবামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।’
শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) রাজধানীর ভাষানটেক বস্তির বাস্তুহারা দুই হাজার অসহায় মানুষের মধ্যে মশারি উপহার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে খালিদুজ্জামান এসব কথা বলেন। ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভাষানটেক থানা জামায়াতের উদ্যোগে এ অনুষ্ঠান হয়।
জামায়াত প্রার্থী বলেন, ‘৫ আগস্টে যে স্বপ্ন নিয়ে এ দেশকে স্বৈরাচারমুক্ত করা হয়েছিল, সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমাদের কাজ করতে হবে। আমরা মানবিক বাংলাদেশ গড়ার জন্য সবাইকে নিয়ে কাজ করবো ইনশাআল্লাহ।’
অনুষ্ঠানে মহানগরী জামায়াতের মজলিসে শূরা সদস্য ও ভাষানটেক থানা জামায়াতের আমির মো. আহসান হাবীব সভাপতিত্ব করেন। থানা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন খানের সঞ্চালনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন থানা নায়েবে আমির আব্দুর রহিম, ঢাকা-১৭ আসনের প্রচার সেক্রেটারি আব্দুল্লাহ আল মামুন প্রমুখ।
