৫ মাস পর স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার, ফের বিএনপিতে ফিরলেন মাসুদ আহমেদ
সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে সব পদ স্থগিত হওয়ার পাঁচ মাস পর আবারও দায়িত্বে ফিরলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য অ্যাডভোকেট মাসুদ আহমেদ তালুকদার। শনিবার (১৬ নভেম্বর) দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সই করা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে মাসুদের ওপর থেকে সব স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের ঘোষণা দেওয়া হয়।
বিএনপির এই সিদ্ধান্ত এমন এক সময় এলো, যখন দলের ভেতরে তার অতীত ভূমিকা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনা–সমালোচনা চলছে।
পদ স্থগিত হওয়ার পেছনে যা ছিল
একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, গত ৫ মার্চ পদ স্থগিত করার আগে মাসুদ আহমেদ তালুকদারকে নিয়ে দলীয় মহলে তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয়। ঘটনার কয়েক দিন আগে—সাদিক অ্যাগ্রোর চেয়ারম্যান ইমরান হোসেনের জামিন শুনানিতে তিনি অংশ নেন। আদালত থেকে বেরোনোর পরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনার ঝড় ওঠে।
এর আগেও, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল—আওয়ামী লীগ সরকারের দোসর হিসেবে পরিচিত ঠিকাদার জিকে শামীমসহ ক্ষমতাসীন দলের বেশ কয়েকজন নেতাকর্মীর পক্ষে আদালতে শুনানিতে অংশ নিয়েছেন তিনি। এসব অভিযোগ দলীয় মহলে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল।
এ কারণেই গত ৫ মার্চ বিএনপি তার প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে শুরু করে সব পদ স্থগিত করে। তবে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের আজকের বিজ্ঞপ্তিতে এসব প্রসঙ্গ উল্লেখ নেই।
দলে ফেরানো নিয়ে আলোচনা
দলের নীতিনির্ধারকদের একটি অংশ বলছেন, আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে অভিজ্ঞ আইনজীবীনেতাদের প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। সে কারণেই মাসুদ আহমেদ তালুকদারকে ফেরানো হয়েছে। অন্যদিকে আরেক অংশ মনে করছে, তার পুরোনো সিদ্ধান্তগুলোর ব্যাখ্যা না দিয়ে ফেরত আনা বিএনপির ভেতরে নতুন করে প্রশ্ন তৈরি করতে পারে।
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে যা আছে
রিজভী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, তিনি এখন থেকে চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে সাংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারবেন। তবে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের কারণ বা নেপথ্যের সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়া সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি ওই বিজ্ঞপ্তিতে।
কেএইচ/এমএমকে/জেআইএম