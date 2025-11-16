শামসুজ্জামান দুদু
মানুষের অধিকারের আন্দোলনে ভাসানীর পথই আমাদের দিকনির্দেশনা
গণতন্ত্র, কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের অধিকারের আন্দোলনে মওলানা ভাসানীর পথই আমাদের দিকনির্দেশনা বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু।
রোববার (১৬ নভেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে বিএনপির মাওলানা ভাসানী মৃত্যুবার্ষিকী পালন জাতীয় কমিটি আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
ক্ষমতার নয়, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চিন্তা সামনে রাখার আহ্বান জানিয়ে শামসুজ্জামান দুদু বলেন, জনগণের পক্ষে থাকতে হবে যা মওলানা ভাসানী এবং শহীদ জিয়াউর রহমান,বেগম খালেদা জিয়া করেছেন।
তিনি বলেন, মওলানা ভাসানীর দেখানো জনগণের পক্ষে থাকার পথই অনুসরণ করেছেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, বেগম খালেদা জিয়া এবং এখন তারেক রহমান।
আরও পড়ুন
মওলানা ভাসানীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বিএনপির দুই দিনের কর্মসূচি
নির্বাচন অনেক আগেই হতে পারতো, বিএনপিকে ঠেকাতেই বিলম্ব: দুদু
শামসুজ্জামান দুদু বলেন, আসুন, আমরা ক্ষমতা পাওয়ার চিন্তা নয়—মানুষকে দেওয়ার, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চিন্তাটাই সামনে রাখি। গণতন্ত্র, কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের অধিকারের আন্দোলনে মওলানা ভাসানীর পথই আমাদের দিকনির্দেশনা।
তিনি আরও বলেন, ব্রিটিশ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ—এই তিন সময়ের ইতিহাসে মওলানা ভাসানী ছিলেন এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। জনগণের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান, ন্যায়ের প্রতি অটল থাকা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া—এসব গুণে তিনি ছিলেন অসাধারণ নেতা।
এই বিএনপি নেতা বলেন, সমালোচকরা পর্যন্ত স্বীকার করেন—মওলানা ভাসানী কতটা প্রাসঙ্গিক ছিলেন। কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন।
তিনি বলেন, মওলানা ভাসানীর প্রতি শ্রদ্ধা মানে গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা। তিনি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে ভালোবেসে আশীর্বাদ ও দোয়া করেছিলেন, আর জিয়া সেই পথই অনুসরণ করেছেন। আজও সেই আপসহীন আদর্শ বহন করছেন বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান।
কৃষকদলের সাবেক দপ্তর সম্পাদক এস কে সাদির সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য দেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি ইসতিয়াক আজিজ উলফাত, বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য মাইনুল ইসলাম, ন্যাশনাল লেবার পার্টির চেয়ারম্যান লায়ন ফারুক রহমান প্রমুখ।
কেএইচ/ইএ/এমএস